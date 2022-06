Kysymyksiä kansanedustajille

Viime sunnuntain (29.5.) Ilkka-Pohjalaisessa oli erinomainen kirjoitus lehden päätoimittajalta. Voidaan aidosti kysyä, ovatko eduskunnassa istuvat kansanedustajat hyvinvointimme tekijöitä? Viime vuosina on valitettavasti näyttänyt siltä, että ns. hyvinvointivaltiota ei enää ole.

Sosiaalinen demokratia höystettynä vihreällä siirtymällä ja poukkoilevalla keskustalla ei tuota kansalaisten tarvitsemaa hyvinvointia.

Isänmaan asiat on jätetty pääsääntöisesti hoitamatta ja keskitytty koronapandemian ehkäisyyn, sukupuolineutraaleihin liikennemerkkeihin, kela-korttien uudistamiseen, kannabiksen vapauttamiseen ja ilmaston hillittömään suojeluun kustannuksista piittaamatta.

Lisäksi on koko ajan karsittu kaikkia muita kustannuksia, eivätkä budjetoidut rahat silti riitä mihinkään.

Koulutuspaikat eivät riitä kattamaan työvoimatarvetta monilla aloilla. Pelastusta odotetaan työperäisestä maahanmuutosta mutta järjettömän verotuksen takia tulijoita ei ole. Ukrainasta on tullut väkeä, mutta byrokratia ehkäisee työhön sijoittumisen. Perheiden lapsille ei löydy hoitopaikkaa ja kielimuuri on liian korkea.

Entä mitä kuuluu suomalaisille mepeille?

Harvakseltaan näyttäytyvät julkisuudessa ja ihmettelevät EU:n komission linjauksia uusiutuvista luonnonvaroista. Viimeisimpänä havainnot Suomen metsistä, jotka eivät enää olisikaan uusiutuva luonnonvara. Yhtäkkiä hiilinieluja ei enää ole? EU:n nettomaksaja Suomelta halutaan nyhtää lisää hiilitulleja miljardien arvosta. Herää kysymys, kenen asialla meppimme ovat?

Lisäksi pyydän vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Naapurimaassamme Norjassa pumpataan ja myydään heidän luonnonrikkauksistaan tärkeintä eli raakaöljyä erinomaisella katteella. Miten siellä on järjestetty vihreä siirtymä? Suomessa olisi omasta takaa halpaa energiaa turpeen muodossa, mutta sen käyttö on ajettu alas. Perusteluna ilmaston suojelu ja hiilinielujemme riittämättömyys?

Elintarvikkeiden hinnat jatkavat nousuaan. Päättäjät perustelevat asiaa Ukrainan sodalla ja kohonneilla raaka-aineiden hinnoilla. Suomessa on aiemmin oltu nykyistä paremmin omavaraisia, mutta esimerkiksi lannoiteteollisuus on ajettu alas. Täällä ei kannata oikeastaan mikään, sillä kaivostoimintakin on pääosin ulkomaisessa omistuksessa. Yritykset valittavat korkeita tuotantokustannuksia ja kuitenkin ollaan vuosittain valmiita maksamaan osakkeenomistajille osinkoja?

Maataloutta kuritetaan ja huoltovarmuudesta ollaan muka huolissaan? Entä jo vuosia säästökohteena ollut infra? Ovatko esimerkiksi liikenneverkostomme hyvinvointivaltion mukaisella tasolla?

Ensi vuonna on eduskuntavaalit. Ovatko nykyiset edustajat ansainneet jatkokauden? Kuinka he ovat ponnistelleet kohoavia elinkustannuksia vastaan? Polttoaineiden verotusta ei saada laskettua. Kansalaisia kehotetaan hankkimaan sähköisiä menopelejä ja välttämään ns. turhaa liikkumista. Turhaa liikkumista ei tietenkään ole kansanedustajien puhetilaisuudet, joissa luvataan taas viisi hyvää ja kymmenen kaunista.

Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n taakanjakoon. Etelä-Euroopan maita tuetaan taas kymmenillä miljardeilla, jotta heidän kansalaistensa verotus ja elinkustannukset pysyvät kohtuullisina. Samalla he varmistavat omien maidensa kilpailuedun. Suomen osuus on muutama miljardi, joka jaetaan pandemian koettelemalle kulttuuriväelle. Leipää ei jaeta mutta kaikkia muita sirkushuveja, jotta kansalaiset pysyvät aisoissa.

Mikä on kansanedustajan vastuu heikosta taloudenpidosta? Onnistuuko luvattu sote-uudistus ensi vuonna? Ovatko edustajamme rekrytoineet riittävästi tekijöitä eri toimialoille ja voidaanko heille maksaa toimeentulon kattavaa palkkaa?

Onko kansanedustajan saama korvaus linjassa hänen tekemäänsä työmäärään? Olisiko siinä säästömahdollisuuksia? Tällä hetkellä puhutaan Suomen Nato-jäsenyydestä. Ovatko edustajamme olleet rehellisiä Suomen harjoittamasta oikeusvaltioperiaatteesta, koska Turkki vastustaa jäsenyyttämme?

Esa Hytti

Lapua