Kysymyksiä Mäkyselle Uniperista / Fortumista

Matias Mäkynen ylisti I-P:n kolumnissa 24.7. Suomen saavuttamaa neuvottelutulosta Uniperin pelastamiseksi. Mäkysen mukaan tulos oli ”paras mahdollinen kompromissi tässä tilanteessa. Suomen tavoitteet ja veronmaksajien etu onnistuttiin turvaamaan. Tämä asia on taas ajankohtainen Uniperin julkistettua tuloksensa. Yhtiö on ajautunut kriisiin kaasuliiketoiminnan romahtaessa. Muistamme varmaan että tätä kaasubisnestä ajoi aikanaan innokkaasti muuan Paavo Lipponen (sd.) toimien venäläisten konsulttina.

Mm. YLE uutiset julkisti 17.8. Uniperin tulostiedot, joiden mukaan Uniperin alkuvuoden tappio on runsaat 12 miljardia euroa. Tappiota tulee joka päivä sata miljoonaa euroa lisää.

Jo kauan sitten oli nähtävissä että näin tulee käymään. Tämä fakta kumoaa Mäkysen väitteen Suomen veronmaksajien edun turvaamisesta. Me kaikki suomalaiset veronmaksajat omistamme valtion kautta hieman yli puolet Fortumista. Uniper on Fortumin tytär ja sen tappiot ovat Fortumin eli meidän veronmaksajien tappiota. Moni suomalainen omistaa Fortumia myös pörssin kautta.

Fortum maksoi vihamielisenä toimijana Uniperistä (fossiilista energiaa) 6,5 miljardia euroa, ja on vielä sen jälkeen pääomittanut sitä 8 miljardilla. Fortumin ja Uniperin vuoden 2022 kurssikehitys on seuraava (lähde YLE 8.7.): Fortum 1/2022 n. € 27,-, 7/2022 n. € 10.-, Uniper 1/2022 n. € 40.-, 7/2022 n. € 10.-/osake. Todella rankkaa pudotusta

Mäkynen hehkutti heinäkuisessa tekstissään Saksan valtion tuloa Uniperin omistajaksi ja Suomen neuvottelijoiden (sd) roolia siinä. No, siinä on taustalla mm. seuraavaa: Uniperin osakkeen romahtamisesta johtuen Saksa osti 30 %:n osuutensa Uniperistä vain n. 1,70 eurolla /osake, joka on todellinen alehinta. Jo tämä asettaa esim. S. Marinin ja T. Tuppuraisen sekä muiden osallisten neuvottelutaidot hieman kyseenalaiseen valoon.

Tässä seikkailussa suomalaiset veronmaksajat ovat vain menettäneet rahaa ja Fortumin rooli hyvänä osingonmaksajana valtion kassaan on romahtanut. Vaasan yliopiston professori Timo Rothovius ja monet muut arvostetut taloustietäjät kritisoivat ankarasti Fortumin Uniper-seikkailua. Mäkynen kehuu.

Sitten ne kysymykset Matias Mäkyselle: Miten veronmaksajien etu turvattiin noissa neuvotteluissa? Miten paikataan Fortumin puuttuvien osinkojen jättämä aukko? Ottaako valtio taas uutta velkaa?

Fortum julkistaa tuloksensa viikolla 34. Mielenkiintoisia aikoja…

Henrik Gräsbeck

Vaasa