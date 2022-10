Kysymys Vaasan Sportin hallitukselle

Kauanko te, Vaasan Sportin hallitus, aiotte kulkea tällä samalla strategialla liigataipaleella?

Pian tulee 10 vuotta täyteen liigassa ja missä on Sportin menestys? Ei missään.

Olisiko siis aika miettiä jo uutta strategiaa ja kenties poistaa tuo ”nopeasti menestystä hinnalla millä hyvänsä” -strategia.

Kertokaa, että mikä joukkue on menestynyt tällaisella taktiikalla, kun varmuutta ei ole mistään. Kalliita pelaajia, mutta takuuta ei ole, että kuinka joukkue pelaa joukkueena yhteen. Tällä hetkellä Sport ei saa haalittua eliittipelaajia ja se on ymmärrettävää. Valitettavan usein uudet pelaajat ovat muiden joukkueiden ylijäämäpelaajia ympäri Suomen ja yli 30-v. entisiä lätkästaroja muualta maailmasta.

Tässä ehdotusta. Poistakaa tuo ”nyt heti menestystä” -lause ja alkakaa rakentaa kunnon polkua junioreista edustukseen. Tehkää Vaasan Sportista oikeasti koko Pohjanmaan joukkue. Viekää viestiä kyseisen alueen seuroille, että täällä rakennetaan tulevia liigapelaajia, jotka pelaavat joukkueelle, eikä ajattele vain, että kunhan minä saan kaiken, niin kaikki on hyvin. Antakaa nuorille pohjalaisille mahdollisuus kasvaa liigapelaajaksi oman alueen seurassa. Tämä motivoi heitä varmasti kehittymään ja antamaan seuralle panoksensa, kun mahdollisuus on pelata kenties jossakin vaiheessa liigassa. Ja toinen puoli: Kyseisen pelaajan sukulaiset tulevat mielellään katsomaan otteluita, kun tietää, että meidän Pena on tänään kentällä. Tuskin helsinkiläisiä kiinnostaa lähteä Vaasaan katsomaan oman poikansa peliä. Tulevat seinäjokelaiset Kontiolat ja Kuuselat on parempi saada Vaasaan kehittymään kuin Tampereelle.

Samoin valmentajalla pitää olla Jürgen Kloppin tyylinen meininki. Ottakaa mallia, vaikka eri lajissa onkin.

Parempi ottaa käyttöön siis pidemmän tähtäimen strategia kuin ”nyt heti kaikki” -strategia. Oulusta ja Raumalta voi varmasti hyvin käydä ottamassa mallia.

Toivotaan, että Filip Riska tuo myös itse lajin osaamista hallitukseen ja miettii myös tätä junioripolkua. Ei sekään ole hyvä, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yritysmaailman talousihmisiä. Pitää myös tietää itse lajistakin jotain.

Valitettavasti tällä hetkellä Sportin taso ei ole kovin häävi millään tasolla. Ehkä sekin kertoo jo jotain, kun hallituksen jäsenen piti muuttaa Etelä-Suomeen, että saa lapsilleen paremman junioripolun jääkiekossa. Eikö siis nyt olisi aika herätä myös Sportissa.

Kalle Hällfors

Vaasa