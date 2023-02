Lääkkeet kuuluvat apteekkeihin

Vain apteekin farmaseuttisella henkilökunnalla eli farmaseuteilla ja proviisoreilla on oikeus antaa lääkeneuvontaa. Jos se on laadukasta, kuten Suomessa on, sen arvioidaan tuovan satojen miljoonien eurojen säästöt muualle terveydenhuoltojärjestelmään.

Älykkäintä olisi ottaa apteekeissa oleva farmaseuttinen asiantuntemus osaksi hyvinvointialueiden palvelujärjestelmää, koska apteekit ovat jo olemassa oleva matalankynnyksen terveyspalveluverkosto.

Farmaseuttinen henkilöstö voi toteuttaa lähipalveluna mm. lääkkeiden annosjakelua ja lääkehoidon arviointeja. Apteekeissa on vuosittain noin 60 miljoonaa asiakaskäyntiä, eli tuttua ja turvallista lähipalvelua valmiissa verkostossa.

Jouni Vallin (ps)

kansanedustajaehdokas

Jurva