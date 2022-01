Lähipalvelujen vahvistaminen tuo tehokkuutta, ei lisäkustannuksia

Toni Viljanmaa analysoi Lännen Median artikkelissaan (25.1.2022) keskustan vaalitulosta ja teki myös johtopäätöksiä puolueen tulevasta toiminnasta ja strategiasta. Näihin on syytä vastata ja oikoa virheellisiä näkemyksiä.

Keskusta lupasi vaaliohjelmassaan ja -kampanjassaan vähintään yhden sosiaali- ja terveysaseman jokaiseen kuntaan. Puhuimme vahvasti lähipalveluiden puolesta. Sen eteen aluevaltuutettumme myös tekevät töitä jokaisella hyvinvointialueella.

Artikkelin kirjoittaja on oikeassa siinä, että rahaministeri Annika Saarikko on ollut ja on talouden vahtina. Juuri siitä syystä lähipalveluiden kuntoon saattaminen jokaisella alueella ja jokaisessa kunnassa ja kaupungissa on välttämätöntä.

Uudistus tehtiin juuri siitä syystä, että ilman muutoksia emme selviä tarpeiden ja voimavarojen epäsuhdasta missään päin Suomea.

Monet tutkimustiedot vahvistavat sen, että vuosien saatossa rahaa on leikattu peruspalveluista ja lisätty erikoissairaanhoitoon.

Uudistuksen myötä lukemattomien eri palveluiden järjestämisestä vastanneiden organisaatioiden osaoptimoinnista päästään eroon.

Jokaisella alueella on sekä ihmisten saamien palvelujen että niihin käytettävän rahamäärän takia järkevää satsata toimiviin peruspalveluihin: lääkäriin tai terveydenhoitajan vastaanotolle pääsyyn, perheiden ja ikäihmisten tukeen, mielenterveyspalvelujen saatavuuteen nopeasti ja helposti.

Keskusta ei tee tavoitteissaan ja politiikassaan eroa maaseudun ja kaupunkien välillä, kuten artikkelin kirjoittaja vihjaa. Me puolustamme suomalaisten välistä tasa-arvoa ja oikeutta palveluihin yhtä lailla harvaan asutuilla alueilla kuin suurimmissa kaupungeissa. Tälle vaihtoehdolle saimme myös tukea kaikenkokoisissa kunnissa. Maaseudun ihmisten äänet eivät myöskään ole mitään B-luokan ääniä, millaisen mielikuvan toimittajan tekstistä saa.

Myös suuret kaupungit hyötyisivät lähipalveluiden vahvistamisesta samalla tavoin kuin pienemmissä kunnissa asuvat. Ihmisten välinen tasa-arvo on Keskustalle yhtä tärkeää koko maan tasolla kuin vaikkapa Helsingin eri kaupunginosien kesken.

Olisi ollut hienoa, jos myös helsinkiläiset olisivat päässeet näissä vaaleissa ottamaan kantaa siihen, tarvitsisiko heidänkin lähipalveluitaan parantaa. Onhan selvästi nähtävissä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin pääsyssä on isoja puutteita myös isoissa kaupungeissa.

Jatkamme lähipalveluiden puolustamista jatkossakin paitsi talouden kestävyyden myös kaikkien suomalaisten välisen tasa-arvon puolesta – riippumatta heidän asuinpaikastaan.

Riikka Pirkkalainen

Keskustan puoluesihteeri