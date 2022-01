Lähipalvelut turvattava

Hyvinvointialueen tulee turvata jokaiselle tarvittavat lähipalvelut. Hoitoon pääsy ja monialainen hoidon kartoitus on tehtävä heti hoitoketjun alussa. Sillä tavoin vältetään asiakkaiden kulkeminen luukulta luukulle ja säästetään kustannuksissa.

Meillä Kurikassa hyvänä esimerkkinä on Ikäpysäkki palvelu yli 65-vuotiaille. Monialainen hoidontarpeen kartoitus digipalveluita hyödyntämällä vähentää pitkiä jonoja ja hoitoon pääsyä.

Maaseutukeskukseen keskitetyt palvelut tyhjentävät ympärillä olevia kuntia. Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi terveysasema, aikaisemmin sovittujen 1+7 -sote-keskusten lisäksi. Henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden varmistamiseksi meillä pitää olla ajanmukaiset työvälineet ja tilat. Rekrytointia on tehostettava ammattihenkilöstön saamiseksi kasvavassa tarpeessa.

Kuntoutus-, mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden hoitoon pääsyä on nopeutettava ja hoitotakuu varmistettava.

Kotihoitoon on satsattava voimakkaasti ja turvattava henkilöstön riittävyys. Kotiin vietäviä palveluja on kehitettävä monipuolisemmiksi ja tarpeisiin vastaaviksi myös palvelusetelien avulla.

Uudistuksen jälkeen yhdeksällätuhannella työntekijällä on vain yksi työnantaja, joten se mahdollistaa toimintojen edelleen kehittämisen. Yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävällä yhteistyöllä taataan palveluiden tasapuolisuus koko hyvinvointialueelle.

En hyväksy, että vuodepaikkoja edelleen vähennetään, koska ei ole varauduttava ajoissa välimuotoisten asuntojen lisäämiseen. Ikääntyvälle ja muistisairaalle on tarjottava turvalliset elinolot ja hoiva tarvittavine palveluineen. Vammaispalvelut on taattava tasapuolisesti koko alueelle. Omais- ja saattohoitajien jaksamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota tarjoamalla vapaapäiviä säännöllisesti.

Aluevaltuutettujen ensimmäisiä tehtäviä on 790 miljoonan talousarvion laadinta, jossa päätetään mm. missä sote-keskukset sijaitsevat ja mitä palveluja niistä saa. Miten ja missä ikäihmisten hoiva järjestetään ja paljonko henkilöstöä tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikoissa. Varmistetaan pelastustoimen palvelut ja henkilöstön riittävyys harva-asutusalueilla ja kasvavissa keskuksissa. Keskusteluissa esiin nostettua maakuntaveroa en kannata, koska pitkällä aikavälillä kuntalaisten kokonaisverotus tulisi varmasti nousemaan!

Anna-Liisa Myllymäki (kok.)

aluevaaliehdokas

sote-poliittisen ohjausryhmän vpj

kaupunginvaltuutettu

Kurikka