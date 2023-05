Lähisuhdeväkivallan sovittelun kieltäminen kaventaisi ihmisten itsemääräämisoikeutta

Sovittelu, kuten myös lähisuhdeväkivallan sovittelu on vapaaehtoinen ja maksuton palvelu. Prosessi on paljon oikeusprosessia nopeampi, mutta ei sulje sen mahdollisuutta pois, koska lähisuhdeväkivalta on aina virallisen syytteen alainen rikos.

Sovittelussa asiakkaat saavat apua ja pääsevät itse vaikuttamaan asiaansa. Osapuolet tavataan aina erikseen ennen yhteistapaamista. Yhteisessä tapaamisessa voi turvallisessa ympäristössä sovittelijoiden avulla käsitellä tapahtunutta konfliktia, sen aiheuttamia tunteita, ajatuksia ja vaikutuksia ja pohtia konkreettisia keinoja väkivallan ehkäisyyn tulevaisuudessa.

Vaikuttaa siltä, että sovittelun vastustus perustuu paljolti puutteelliseen tai väärään tietoon. Vastustajat vaativat tutkimustietoa, mutta kritisoivat tutkimuksia, jotka eivät tue heidän omaa kantaansa.

Kannattaisi kuulla asiakkaiden, sovittelijoiden, poliisin ja syyttäjän näkemyksiä. Näin avautuisi tarkempi näkökulma siihen, minkälaisia asioita sovitellaan ja miten sovittelu vaikuttaa rikosprosessiin.

Lähisuhdeväkivallan sovittelussa tulisi kieltämisen sijaan ymmärtää sovittelu osana väkivallan ehkäisyyn ja käsittelyyn liittyviä palveluita ja nähdä sovittelu vahvana nivelvaiheena myös muihin palveluihin ohjaamisessa.

Lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkamista voidaan arvioida juuri valmistuneen tutkimuksen (Shemeikka et al. 2023) avulla. Lähisuhdeväkivallan sovittelun osapuolten kokemuksia kartoittanut tutkimus osoittaa, että osapuolet kokevat sovittelun hyödylliseksi ja sovittelijat taitaviksi. Sovittelun lopputulosta on pidetty oikeudenmukaisena ja vapaaehtoisuus sovittelussa toteutuu hyvin. Lähes kaikki vastanneet suosittelisivat sovittelua.

Väkivaltaa voi ilmetä monenlaisissa suhteissa. On paljon muitakin lähisuhteita kuin parisuhde. Sovittelun vastustajat tuntuvat kuitenkin liittävän lähisuhdeväkivallan suppeasti vain parisuhteeseen, jossa nainen on aina uhri. Näin ei ole.

Lähisuhdeväkivallan sovitteluprosessissa käsitellään myös konflikteja, joissa nainen on tekijänä, väkivaltaa parisuhteessa on puolin ja toisin, sisarusten välisiä konflikteja sekä aikuisten lasten ja vanhempien välisiä ristiriitoja.

Lisäksi samalla prosessilla sovitellaan paljon muutakin kuin fyysistä väkivaltaa.

Jos lähisuhdeväkivallan sovittelu kielletään, poliisilla ja syyttäjällä ruuhka kasvaa ja käsittelyajat pitenevät entisestään. Ihmiset voivat joutua parikin vuotta odottamaan oikeuskäsittelyä – mitä kaikkea sinä aikana ehtii tapahtua? Sovitteluprosessi hoituu noin kahdessa kuukaudessa ja antaa mahdollisuuden tapahtumien käsittelyyn sekä ohjauksen tukipalveluihin. Syntyypä sovintoa tai ei, osapuolet saavat aina apua ja ohjausta palveluihin. Jos naapureiden välistä riitaa saa sovittelussa käsitellä, miksi sisarusten tai pariskunnan välistä konfliktia ei? Annetaan ihmisten itse valita.

Nora Muotio

sovittelutoimiston vastaava

Pohjanmaan sovittelutoimisto