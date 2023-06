Lämpenemistä odotellessa

Perhosia pitää väistellä kaikkina kauniina päivinä. Muuten sitten on kylmää ja” ilmoja on pidellyt”.

Mutta yksi, mikä ei lämpene on presidenttipeli. Eikö nyt demokratian nimissä kaikilla puolueilla pitäisi melko pian olla omat presidenttiehdokkaat?

Puskista ei kukaan halua presidentin tulevan. Niinkin vain on joskus käynyt.

Presidenttiehdokkaat panttaavat vielä julki tuloaan, ettei ”pärstäkerroin” pääse vanhenemaan heti kisan alkuvaiheessa. Johtavan Pekka Haaviston menoa ja julkitulemista tämä ei ole ennenkään haitannut.

Paavo Lipponen on ainut, joka on lämpimikseen ripittänyt presidentti Sauli Niinistöä. Syynä oli pääministeri Sanna Marinin kohtelu.

Eipä Sauli Niinistöä ole juuri kukaan muu solvannutkaan, vaikka kielenpäässä on saattanut joillakin jotakin olla. Hyvä presidentti meillä on ollut, vaikka välillä on hirvittänyt hänen äkkikäännöksensä.

Suomen koko kansainvälinen maine on ollut nyt kovassa nousukiidossa. Asemaa on saatu myös Naton piirissä. Aitaan itärajalla on laitettu todennäköisesti lisää piikkilankaa. Sanna Marin on luultavasti se tunnetuin suomalainen.

Helppoa meidän on nyt olla tavallisia suomalaisia. Mutta oli suorastaan ihanaa, kun Tampereen jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa Ruotsikaan ei päässyt finaalipeleihin. Rehellinen naapurikateus tuossa paistaa, kuin aamuaurinko konsanaan.

Hallitusneuvottelut ovat kiikun kaakun. Hallituksen puolueista ei osaa satavavarmasti sanoa mitään puoleen tai toiseen. Mutta puolueille, jotka eivät ole vieläkään presidenttiehdokastaan valinneet pitäisi lukea jo madonsanat. Onko se niin vaikeata valita omansa, kun flirttailevia ehdokkaitakin löytyy.

Taidetaan käydä hallitusneuvottelut ensin. Sitten alkaa presidenttipeli lämmetä.

Missä luuraavat kokoomuksen, SDP:n, vasemmistoliiton ja ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokkaat? Demokratian nimissä ehdokkaat pitäisi pian olla tiedossa.

Kärkinimet ovat Haavisto, Aaltola, Rhen ja Stubb. Kaikki on kuitenkin vielä auki ja yllätysnimiä voi nousta esiin.

Lämpenemistä presidentinvaalihuumaan nyt kovasti tarvittaisiin. Sitä me kaikki jo innolla odotamme.

Katriina Risku-Vartiainen

Vantaa