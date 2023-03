Laastarilla paikkaaminen tai juustohöyläsäästäminen ei ole hyvinvointialueilla tätä aikaa

Se on vihdoinkin totta, hyvinvointialueet ovat aloittaneet ja edessä on suuri työ. Haasteita on varmasti jokaisella alueella, mutta edessä on myös mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia rakentaa uutta ja entistä toimivampaa, ihmisen tarpeita kokonaisvaltaisemmin huomioonottavia ja oikea-aikaisia palveluita.

Valtuutettujen tehtävä on uusi ja kukaan ei ole siihen täysin valmis. Asukkailla ja yhteiskunnalla on alueille suuria odotuksia. Valtuutettujen tehtävä on erittäin laaja-alainen, ainutlaatuinen ja vaatii perehtymistä sekä aikaa.

Maailmaa ei muuteta päivässä, tämä työ vie vuosia.

Haasteita alueille asettavat suuret yhteiskunnalliset ja maailmanlaajuiset kriisit. Henkilöstöpulan kriisiytyminen, palkkaratkaisut, sodan tuomat hinnannousut ja koronapandemian vaikutukset näkyvät väistämättä kasvaneina kustannuksina tuoden jo alkuun haasteita niin alueille, kuin Suomen valtiolle.

On myös hyvä pohtia, olivatko kunnat budjetoineet sosiaali- ja terveyspalvelut realistisesti vai onko kunnissa tehty ihan tietoisesti alibudjetointia. Tulevaisuuden talouden seuranta onkin oltava säännöllistä ja mahdollisiin epäkohtiin on puututtava välittömästi.

Sosialidemokraattinen tahtotila on, että hyvinvointialueiden kehitystä seurataan myös tasa-arvon ja demokratian näkökulmasta. Alueiden rahoituspohjaa on vahvistettava, alueilla on oltava todellinen mahdollisuus ja kyky päättää palveluista lähellä jokaista ihmistä. Siihen tarvitsemme kestävän rahoitusmallin, joka turvaa rahoituksen riittävyyden sekä kannustaa alueita tehokkaaseen ja taloudelliseen toimintaan.

On aika katsoa eteenpäin, rakentaa uutta ja olla avoin uudenlaiselle ajattelulle. On uskallettava panostaa yhä vahvemmin ennaltaehkäisevään työhön ja tehdä kauaskantoisia päätöksiä. Laastarilla paikkaaminen tai juustohöyläsäästäminen ei ole enää tätä aikaa. Emme voi tehdä kaikkea kuten ennen. Se ei myöskään ole integraation tarkoitus.

On rohkeasti käännettävä uusi lehti historiankirjassa, astuttava uudelle maaperälle ja luoda jotain uutta.

Ei siis lainkaan helppo tehtävä ja sen onnistumiseen tarvitaan meitä kaikkia.

Sari Ala-Heikkilä (sd.)

aluevaltuutettu

Vaasa