Laatu-uusintoja televisioon täyteohjelmien tilalle

Suomen tv nöyryyttää katsojia lähettämällä suunnattomasti uusintoja. Mitä mieltä on uusia tietokilpailuja, joiden kysymykset on kuultu ja voittajat nähty? Turhapurot ja Bondit tulevat joka kesä. Kaikki kevyt moska tulee uusintoina. Esimerkiksi ”Salatut elämät” tulee joka arkipäivä ja vielä lauantaina kaikki viikon jaksot. Se tarkoittaa parikymmentä jaksoa viikossa! Vuodessa tämä vie ohjelma-aikaa noin 650 jaksoa.

Eero Silvasti teki useita laadukkaita keskustelusarjoja. ”Kirkko keskellä kylää” esitti koko Suomen historian uudella, valistavalla tavalla. Kaikki uusintaan.

Itse valitsen seuraavan päivän tarjonnasta ohjelmat, jotka katson omalla aikataululla tulipa suorana mitä turhapuroja hyvänsä, mutta valikoimaa ei juuri ole.

En havainnut ajoissa laatusarjaa ”Picket Fences”, koska se esitettiin idioottimaisella nimellä ”Rooman sheriffi”. Se käsitteli ihmiselämän ongelmia tavalla, johon ”Salatut elämät” ei yllä. Uusittakoon se salkkareiden paikalla. ”Hill Street Blues” ansaitsee yhä uusintoja.

Englantilainen laatusarja ”Pimeyden ydin” oli ylittämätön kaikilla alueilla. Itse moniongelmainen etsivä Fitz sarjassa ”Fitz ratkaisee” oli syvällinen täysosuma. Näiden sarjojen tähdet Joe Don Baker ja Robbie Coltrane jäivät vain näiden roolien monumenteiksi.

”Maxwell Smart” ja ”Batman” ovat huolellisia kulttisarjoja, jotka riemastuttavat sekä aikuisia että lapsia. Batmanin ironia ja huumori eivät avaudu lapsille. Sekin ruutuun Adam Westin muistoksi.

Vaikuttaa siltä, että entinen supersankari Tarzan on täysin out. Siitäkin saisi Bondien vaihteluksi useiden näyttelijöiden kesäsarjan.

Carl Saganin tiedesarja ”Cosmos” esitettiin 1980, eikä sitä ole ikinä uusittu. Tämä suurelle yleisölle suunnattu laatutuotanto kattoi koko elämän. Johtaja Turhapuro päihittää Saganin.

Samaa tasoa oli hollantilaissarja, jossa haastateltiin eri puolilla maailmaa nobeltason eri alojen nykytiedemiehiä parin tunnin jaksoissa. Avara maailmankuva huipentui viimeiseen jaksoon keräännyttäessä saman pöydän ääreen. Se oli hengen lentoa.

Elokuva on ainoa 1900-luvulla syntynyt uusi taidemuoto. Se sisältää kaikki entiset taiteet. Kamera sieppaa näyttelijöiden pienimmätkin vivahteet. Suurien näyttelijöiden suorituksia seuraa henkeään pidättäen esimerkiksi kohtauksissa, joissa repliikeittä ilmennetään vaihtelevia niukkoja tunnetiloja vaikkapa toivon heräämisestä.

Miksi tv ei esitä hienojen näyttelijöiden ja suurten ohjaajien parhaita töitä? Niitähän on lähes loputtomasti. Ne voisi sijoittaa vaikka yölle, josta ne voisi tallentaa ja katsoa omaan aikaan silloin, kun taas parhaaseen aikaan tulee vähän väliä uusittu juoneton ”Cliffhanger”.

Laatuelokuvat eivät ole vain eliitin hupia. Tietysti Ingmar Bergmanilla on aina paikkansa, mutta mitä hyvänsä aihetta, vaikka satua, voi käsitellä laadukkaasti. Samoin huumori voi olla todella hauskaa ilman nykyajan fuck-mentaliteettia. Tästä kaikesta esimerkkinä mainitsen monikerroksisen laatufilmin ”A Big Hand for a Little Lady”. Katsoja nauraa katketakseen ilman pilkan häivääkään.

Matti Hurme

Vaasa