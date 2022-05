Laatua lakeuden lapsille

Kauhavan kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina 9.5. maakunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2022–2025. Suunnitelman laadintaan on käytetty runsaasti aikaa ja voimavaroja, joten se voitiin hyväksyä ilman ainuttakaan puheenvuoroa. Toivottavasti tämä suunnitelma ei jää muiden strategioiden tapaan vain paperiksi pöytäkirjaan vaan otetaan oikeasti käyttöön.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalla rakennamme laadukkaampaa tulevaisuutta. Monet asiat ovat aiempaa paljon paremmin, silti pahoinvointia on liikaa. Elämme tietoyhteiskunnassa, jossa monenlaista tietoa on saatavilla rajattomasti. Oikean tiedon löytäminen ja sen perusteella toimiminen on yhä vaikeampaa myös meille aikuisille.

Hyvinvointisuunnitelmassa korostetaan lasten oikeuksia ja heidän kuulemistaan.

Yhteisten asioiden päätöksenteossa vaaditaan lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointia. Heidät tulee ottaa luontevasti mukaan kaikkeen päätöksentekoon myös kuntapolitiikassa.

Kiusaaminen on ilmiö, joka kuuluu kaikkeen vallankäyttöön. Se on kaikista hyvistä ennaltaehkäisytoimenpiteistä huolimatta pysyvä hyvinvointia heikentävä ja tavoitteiden saavuttamista vaikeuttava tekijä.

Kiusaamiseen puuttuminen kuuluu meille kaikille eikä ainoastaan luottamushenkilöille. Heidän tulee kuitenkin tehdä parhaansa, jotta varhaiskasvatuksessa ja opintiellä jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja voi matalalla kynnyksellä päästä heti juttelemaan luotettavan aikuisen kanssa.

Kauhavalla on hyvät puitteet monenlaisille harrastuksille. Suuri kiitos kaikille vapaaehtoisille, jotka antavat aikaansa lasten ja nuorten hyväksi. Valitettavasti harrastusten rajoittaminen pandemian aikana vähensi huomattavasti osallistumista ohjattuun toimintaan ja se näkyy nyt nuorten häiriökäyttäytymisen lisääntymisenä. Aikamme ilmiö on lasten ja nuorten raaka väkivalta.

Huolestuttava on myös lasten lisääntyvä ylipaino, jolla on terveysvaikutuksia myöhemminkin. Kestohuoli on myös nuorena aloitettu tupakanpoltto sekä nuuskan ja muiden huumeiden käyttö, joita on saatavilla alaikäisille yllättävänkin helposti.

Laatua lakeuden lapsille on hyvinvointisuunnitelma toimenpideohjeineen. Toivottavasti se kuluu myös päätöksentekijöiden käsissä. Pidetään huolta ainutlaatuisista lapsista ja nuoristamme.

Anna-Maija Renko (kok.)

Kauhava