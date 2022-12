Lainvalmistelun ongelma

Jo kauan jatkunut ongelma eduskunnan lainvalmistelussa sen valiokuntatyössä on samojen asiantuntijoiden ja saman oikeustieteellisen koulukunnan edustajien kuuleminen. Ongelma näkyy varsinkin rikosoikeudessa ja laissa, jonka laadinnassa painottuu valtion ja sen toimijoiden eli julkisen vallan toimeenpanon vieroksunta, jopa näkeminen uhkana kansalaisen toiminnalle. Käsitys oli vielä 1960- luvulla akuutti, koska kansalainen nähtiin paljolti ”hallintoalamaisena”.

Painotus onkin oikeutetusti myöhemmin siirtynyt kansalaisvapauksien ja -oikeuksien korostamiseksi ja oikeusvaltion luomiseksi. Ongelma vain on se, että näiden samanhenkisten asiantuntijoiden mantra on jäänyt päälle.

Esimerkiksi aina rikoslain muuttamisessa fokus on rikoksen tekijän oikeuksien puolella. Kansan oikeustaju taas on kehittynyt vuosikymmenten aikana näkemään rikollisuuden todellisen laajuuden ja suunnan.

Muussa suhteessa oikeusvaltion rinnalle ja ylikin siirrytty sosiaalivaltion ja palveluyhteiskunnan suuntaan. Jopa niin paljon, että äskettäin Hesarissa eräs dosentti kirjoitti uudesta sovelluksesta nuorille, jotta voi selviytyä ”palveluviidakossa”. Onko siis rimaa laskettu liikaa, jotta omatoimisuus on kärsinyt, ainakin Pisa-tulokset ja matematiikan osaaminen on romahtanut. Nyt on ehdotettu jo koko yo-kirjoitusten poistamistakin.

Seppo Passinen

Lapua