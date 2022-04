Lakkoko uhkaa potilasturvallisuutta?

Mistä tiedät, että hoitajilla on alkamassa työtaistelu? No tietysti siitä, että sh-piirin johto ja päättäjät ovat yhtäkkiä huolissaan potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Työnantajan edustajat ovat samaa toistaneet kaikkien hoitajalakkojen alla. Se on yksi tapa lakon murtamiseen. Kaikkien lakkojen jälkeen työnantajapuolikin on todennut suojelutyön hyvin hoidetuksi.

Arjessa henkilöstövajaus on normitilanne. Normitilanteessa on jouduttu sulkemaan yksiköitä, koska hoitajia ei ole.

Sen sijaan, että hallituskin miettisi rahoitusta, se puuttuu työntekijöiden perusoikeuksiin. Ei kukaan halua alalle, jossa jatkuvasti poljetaan oikeuksia ja maksetaan täysin alimitoitettua palkkaa.

Hallitus ei aio osallistua hoitoalan kiistaan muuten kuin rajaamalla lakko-oikeutta. Tehyn lakimiehen mukaan lakko ei oikeuta hätätyön teettämiseen, koska lakko ei ole ennalta arvaamaton. Työnantajat ovat tienneet lakkouhasta jo kuukauden.

Pakkolaki aiheuttaa vain joukkoirtisanoutumisia, jos työtaistelutoimet torpataan. Valviralle voi lähettää pyynnön ammatinharjoitusoikeuden poistoon.

Rahaa kyllä on, mutta se osoitetaan mieluummin hyvinvointihimmelin pomoille (17 000 euroa/kk), yritystukiin, kansanedustajien palkankorotuksiin ja yhä kasvavalle joukolle erilaisia pomoja ja pikkupomoja.

Filippiiniläiset hoitajat eivät ole pikaratkaisu eikä pitkäaikaisratkaisu – vaikka poliitikot totesivatkin: ”Kielen oppii työn lomassa.”

Helena Rantavuori

sairaanhoitaja

Seinäjoki