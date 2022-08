Lama kurkistelee lähitulevaisuudessa

Tähän suuntaan laukovat lehtien otsikot. Onko noihin uskomista? Hieman epäillen voidaan todeta, että uskokoon kukin, mitä haluaa. Miljardit eurot toisensa perään valuvat turhuuden turuille.

Nykyisen hallituksen politiikka on perin leväperäistä. Asioiden oikein ymmärryksessä näyttää olevan puutteita. Sen voi havaita esimeriksi liikenneministeri Timo Harakan sanoissa. Hän totesi Euroopan unionin vaateeseen yleiseurooppalaisen rataveron rakentamisesta näin: Tehdään euroraiteet kaikkiin uusiin rataosuuksiin.

Ei siinä liika älli ole päätä pakottanut. Ajatelkaapa: onko kaikkien junavaunujen telien vaihtaminen euromalliin yleensä mahdollista?

Euroopan unionilla on hätä siitä, että Putin tekee rynnäkön raiteita pitkin Suomeen. Jos Eurooppa hallitaan tuollaisella harhakuviin perustuvalla hysterialla, niin ei hyvältä näytä. Tuolle Ursulan naivistiselle ahdistukselle nauraa Putinin lafka makeasti.

Hallitus on sellainen, kun on. Sen jäsenet ovat puoluepukareita ja siten tekninen asiantuntemus on avustajien käsissä. Sieltä ja oppositiosta on lähdettävä liikkeelle ja estettävä laman nouseminen.

Säästäkää ilmastorahastosta 500 miljoonaa. Sillä on mahdollista saada Suomi omavaraiseksi sähkön eli energian tuotannossa. Samoin on korkea aika muuttaa vanhat suojelualueet Pelkosenniemen ja Sallan maisemissa tuottaviksi. Lisätyllä sähkövoimalla saadaan hiiletöntä energiaa ja säätövoimaa ydinvoimaloiden huoltoseisokin ajaksi.

Eelis Pulkkinen

Orivesi