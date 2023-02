Lapsiperheiden avun turvaaminen tärkeä teema eduskuntavaaleissa

Lapsiperheiden elämään, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvä avuntarve on kasvanut viime vuosina moninkertaisesti. Vaasan ensi- ja turvakodista hakee vuosittain apua satoja henkilöä, joista lapsiasiakkaita on reilu kolmasosa. Riitely kotona, päihteiden käytön lisääntyminen, lähisuhdeväkivalta, vanhempien jaksaminen ja mielenterveysongelmat näkyvät meidän ja muiden auttajien arjessa. Erityisesti vauvaperheet ovat kovilla.

Eduskuntavaaleissa käydään tärkeää talouteen ja turvallisuuteen liittyvää keskustelua. Tulevat kansanedustajat päättävät monista lapsiperheiden pärjäämiseen liittyvistä asioista, joilla on kauaskantoisia inhimillisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Tärkein vaaliviesti on, että lapsiperheiden köyhtyminen on saatava pysäytettyä. Tilanteen korjaaminen vaatii taloudellisia investointeja.

Useiden vuosien ajan on korostettu varhaista tukea ja ongelmien ehkäisyä. Siitä huolimatta lasten koko ikäluokan tavoittavat palvelut ovat rapautumassa.

Me koemme avun ja tuen saamisen ajoissa olevan tärkeää, jonka vuoksi panostamme ennakoivaan työotteeseen. Tarjoamme niin avopalveluita kuin ympärivuorokautista palvelua. Turvakotimme on auki 24 h/7 vrk, sen palvelut ovat maksuttomia ja tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, sukupuolesta tai iästä riippumatta. Avopalveluissamme tarjoamme matalan kynnyksen palveluita, kuten yksilö-, pari- ja perhevastaanottoa, sekä vaihtelevasti vertaistukiryhmiä lapsille, nuorille ja aikuisille. Avokki tarjoaa apua koko perheelle, niin lähisuhdeväkivallan näkijälle, kokijalle että tekijälle. Ero lapsiperheessä -työ tarjoaa apua ja tukea perheille, joissa vanhemmat ovat eronneet tai harkitsevat eroa. Lisäksi avopalveluissamme toimii valtakunnallisen Taloudellinen väkivaltahankkeen työntekijä.

Lapsuuden aikaisten haitallisten kokemusten vaikutukset näkyvät pitkälle tulevaisuuteen terveys-, päihde- ja mielenterveysongelmina sekä pärjäämisen ja työllistymisen vaikeuksina.

Noin viidennes lapsista elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveysongelmia. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien odottavien, vauva- ja lapsiperheiden oikeus palveluihin tulee turvata nykyistä paremmin. Nyt liian moni jää yksin ongelmien kanssa ja tilanteet vain vaikeutuvat.

On välttämätöntä varmistaa äitiys- ja lastenneuvoloiden ja varhaiskasvatuksen hyvä toimivuus sekä riittävät resurssit. Vain siten pystytään tukemaan vanhemmuutta, tunnistamaan riskit, varmistamaan varhainen tuki ja ohjaamaan perheitä oikeisiin palveluihin. Samalla ehkäistään kasvaneiden huostaanottojen määrää.

Lasten ja perheiden palveluissa julkisen rinnalla toimivat järjestöt ja yritykset. Kilpailutuksissa halvin hinta näyttää ratkaisevan. Se on lyhytnäköistä. Lasten ja perheiden palveluiden laadulle ja kilpailutuksille tulee laatia valtakunnalliset kriteerit ja suosia vaikutuksilla kilpailuttamista.

Vaaleissa jokainen voi vaikuttaa siihen, että lasten ja perheiden tarpeet otetaan huomioon seuraavassa hallitusohjelmassa. Se on investointi tulevaisuuteen, inhimillistä ja kustannusvaikuttavaa. Lasten ja perheiden hätään vastaamisen tulisi näkyä kaikkien puolueiden ja ehdokkaiden tavoitteissa. Äänestäjä, miten sinun ehdokkaasi turvaa lasten ja lapsiperheiden tulevaisuuden Suomessa?

Britt-Marie Hakala

toiminnanjohtaja

Sari Ala-Heikkilä

johtokunnan 1.vpj

Vaasan ensi- ja turvakoti ry

Riitta Särkelä

pääsihteeri

Ensi- ja turvakotien liitto