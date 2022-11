Lasketaan taso korkeammalle

Matematiikka ei ole oppiaine muiden joukossa. Se on yhtä perustavaa laatua kuin luku- ja kirjoitustaito. Ilman matemaattisia taitoja eivät monet tieteet aukea ollenkaan.

Suomalainen matematiikan osaaminen on kriisissä. Sekä kotimaisin tutkimuksin että kansainvälisen vertailuin on todettu, että taso on laskussa. Ongelma on vakavampi kuin voisi kuvitella. Meillä on lukiolaisia, jotka eivät selviydy peruskoulun kolmannen luokan tehtävistä.

Suomi on insinööriyhteiskunta. Itse asiassa kaikki Pohjoismaat ovat.

Ei liene sattumaa, että nämä maat ovat myös hyvinvoinnin ja talouden mittareilla maailman kärkeä.

Jotta muutkin yhteiskunnan alat voivat menestyä, tarvitaan sitä hyvinvointia, tuotteliaisuutta ja kehitystä, minkä tekniikka tuottaa. Ei siis ole liioiteltua sanoa, että suomalainen hyvinvointi perustuu vahvaan tekniikan osaamiseen.

Vahva tekniikan osaaminen puolestaan nojaa laadukkaaseen koulutukseen ja hyviin työelämätaitoihin. Keskeinen edellytys teknisen alan koulutukselle ovat riittävät matemaattiset taidot.

Tarvitaan välitön ohjelma asian korjaamiseksi. Asenteidenkin tulee muuttua.

Konkreettisia keinoja voisivat olla ainakin toimet: Perusopetuksessa matematiikan tuntimäärää pitää lisätä tuntuvasti, vaikka kaksinkertaistaa. Matematiikka pakolliseksi kirjoitettavaksi aineeksi ylioppilaskirjoituksissa, matematiikkapainotteisten päiväkotien perustaminen. Oma kiintiö teknismatemaattisen taustan omaaville opettajankoulututukseen.

Keinoja on.

Se ei ole vaihtoehto, ettei tehdä mitään. Voisiko pohjalaismaakunnista tehdä matematiikan osaamisen suunnannäyttäjän koko Suomelle?

Johanna Torvela

puheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry.

Hannu Toivola

puheenjohtaja

Merenkurkun Insinöörit ry.

Pasi Herronen

puheenjohtaja

Kokkolan seudun Insinöörit ry.