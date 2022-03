Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kestävyyttä tulee kehittää

Kestävästä kehityksestä ja kestävästä toiminnasta puhutaan tällä hetkellä paljon. Pohjanmaan Partiolaiset haluaa nostaa esille, että myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa voidaan tarkastella ja kehittää kestävyyden näkökulmasta.

Suomen Partiolaisten kestävään toimintaan liittyvässä ohjelmapainotuksessa nostetaan tänä vuonna esiin ryhtyminen sanoista tekoihin. Kannustamme myös muita lasten ja nuorten parissa toimivia joukkueita, seuroja ja yhdistyksiä miettimään, mitä kestävämmän toiminnan vieminen tekojen tasolle voisi tarkoittaa.

Partiolla ja ehkä myös monella muulla harrastusjärjestöllä, paras tapa kestävän kehityksen edistämiseen on kuitenkin nimenomaan sen oman perustoiminnan kautta. Kun ilmasto- ja ympäristökasvatus ovat vahvasti mukana jokapäiväisessä toiminnassa, siirtyy kestävämpiä toimintatapoja myös harrastajien omaan elämään ja näin voidaan saavuttaa pitkäaikaista vaikutusta.

Kestävyydestä puhuttaessa harrastukseen ja siihen liittyviin tapahtumiin kulkeminen on tärkeässä roolissa. Kimppakyyditys on monessa harrastustoiminnassa tuttua, mutta löytyisikö kyytijärjestelyistäkin kehittämismahdollisuuksia? Lisäksi on hyvä miettiä, milloin on mahdollista vähentää matkustusta, käyttää julkista liikennettä tai tarjota mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin etäyhteydellä. Partiotoiminnassa tämä voisi tarkoittaa kannustamista lähiretkeilyyn ja retkipaikkojen etsimistä läheltä.

Ruokailun merkitys kestävässä harrastustoiminnassa on myös merkittävä. Kasvisruoan määrän lisääminen on yksi keino edistää kestävyyttä. Tämän lisäksi lähellä tuotetun ruoan arvostaminen ostosvalinnoissa voi olla kestävyyttä lisäävä tekijä. Erityisen tärkeää on, että kaikki saavat omaan ruokavalioonsa sopivaa terveellistä ja maistuvaa ruokaa, jolloin pienennämme ruokahävikkiä.

Harrastustoiminnan hankinnat ovat avainasemassa kestävyyttä mietittäessä. Mitä hankitaan uutena, mitä olisi mahdollista lainata muilta joukkueilta, seuroilta tai lippukunnilta? Erilaisten lainausmahdollisuuksien kehittäminen edistää kestävää toimintaa ja vähentää uutena ostettavan tavaran määrää.

Yksi tapa olla tekemässä sosiaalisesti kestävämpää toimintaa alueellamme on madaltaa osallistumisen esteitä toimintaan. Voimme yhdessä huolehtia, että kaikki ovat tervetulleita tapahtumiin ja että kaikilla on niissä turvallista olla. Tämä on mahdollista toteuttaa erilaisissa harrastustoiminnoissa, mutta se vaatii yhteistä keskustelua sekä sovittuja toimintatapoja toiminnan suunnitteluun ja työkaluja haastaviin tilanteisiin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

Pohjanmaan Partiolaiset toimii neljän pohjalaismaakunnan alueella noin 90 lippukunnan tukena. Yhtenä tavoitteena meillä on edistää kestävää toimintaa ja teemme mielellämme yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan erilaisia työkaluja ja sovittuja toimintatapoja. Partiossa on jo käytössä WWF:n kanssa yhteistyössä laadittu Kestävästi Partiossa -tunnus, jonka hakuprosessi haastaa lippukuntia tarkastelemaan ja kehittämään toimintaansa kestävien periaatteiden mukaisesti. Helppo tulla -tunnus taas auttaa tapahtumien järjestäjiä arvioimaan, onko tapahtuman suunnittelussa osattu huomioida erilaiset näkökulmat, jotta osallistuminen olisi mahdollista kaikille. Monessa muussakin järjestössä on kehitetty työkaluja, joiden käyttöönottaminen paikallisesti voi auttaa ryhtymään sanoista tekoihin. Yhteistyötä voi ja kannattaa tehdä myös kestävyysasioissa.

Haastamme Pohjanmaan Partiolaisissa kaikkien pohjalaismaakuntien lapsi- ja nuorisotyötä tekevät järjestöt mukaan talkoisiin kestävämmän toiminnan puolesta!

Timo Valtanen

piirinjohtaja

Pohjanmaan Partiolaiset ry