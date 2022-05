Lastenlasten lakeus

Jussi Lähteen kolumni (I-P, 19.5.) alueemme tulevaisuudesta osui kipeään kohtaan. Siihen, jonka käsittelyä kunnanisät ovat aktiivisesti siirrelleet pois silmistä.

Olin jokin vuosi sitten Lapuan Tiistenjoella vaalitilaisuudessa. Jussi Lähde veti paneelia. Yksi kysymys eduskuntaehdokkaille oli, millainen E-P on vuosikymmenten päässä.

Vastasivat puutaheinää. Kasvua oli ja innovaatiota. Kukaan ei rohjennut nähdä kuihtumista, etenkään keinoja sen kanssa elämiseen. Meitä on noin 20 000 vähemmän vuonna 2040. Sen väen olojen takaamiseen kannattaisi keskittyä jo nyt.

Olen vuosien mittaan kritisoinut jatkuvan kasvun ideologiaa. Se ei katso taakseen, ei opi virheistään, ja on rajallista. Virvatulien perässä haahuilu on helppoa. Kukaan ei halua poiketa joukosta, olla ”kehityksen” jarru. Samanmielisyyden ihanne on myös vallankäyttöä.

Vain Martti Pajulammi esitti kuntavaalien alla arvioita Seinäjoen sitoutumista hankkeisiin, joiden pohja on epävarma. Ikävän viestin tuominen vaatii politiikassa rohkeutta.

Alkaisi olla sen aika.

Jarmo Lintala

Seinäjoki