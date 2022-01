Lastensuojeluun iso korjausliike

Suomen lastensuojelu on kriisissä. Sama koskee omaa hyvinvointialuettamme.

Aluevaltuustoilla on erinomaisen hyvä tilaisuus vaikuttaa huostaanotto-, avohuolto- ja muuhun käytäntöön. Huostaanotettujen lasten määrä on selvästi noussut viime vuosina. Kansallinen häpeäpilkkumme on lasten sijoittaminen voittoa tuottaviin yksityisiin huostaanottolaitoksiin. Tällainen lapsikauppa muistuttaa entisajan huutolaisuutta.

Aluevaltuuston tulee vaikuttaa siihen, että yksityisten huostaanottolaitosten osuutta asteittain vähennetään ja luodaan hyvinvointialueen itse ylläpitämiä, voittoa tuottamattomia lastensuojeluyksiköitä.

Myös yksityisten bisnesfirmojen asema muussa lastensuojelutyössä tulee ensi tilassa romuttaa. Voittoa tavoitteleva koneisto ei voi esimerkiksi ottaa kantaa siihen, onko lapsi huostaanoton tarpeessa tai ei, koska se tapahtuu silloin tämän firman omassa taloudellisessa intressissä.

Yksityisten laitosten henkilökunta on enimmäkseen pikakoulutuksella rahankeräystehtäväänsä ryhtyneitä. Tämä järjestelmä on päässyt riistäytymään käsistä ja kaikki ymmärtävät, ettei sen korjaaminen tapahdu hetkessä.

Aluevaltuustojen tulee kaikessa lastensuojelua koskevassa päätöksenteossa, myös henkilöstön rekrytoinnissa kiinnittää huomiota lasten oikeuksien todelliseen ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseen ja välttää lobbaamasta yksityisiä firmoja lasten kustannuksella. Tämänhetkisellä käytännöllä on suora vaikutus huostaanottojen määrään, koska sosiaalitoimen viranhaltijat päätöksillään tukevat näitä liikelaitoksia.

Kari Maukonen (ps.)

VT, aluevaaliehdokas

Ilmajoki