Laulaminen on rikkautta

Koronapandemia on vaikeuttanut lasten ja nuorten kulttuuriharrastuksia. Kouluissa laulamista on rajoitettu; kuorolaulaminen on ollut pannassa. Minua henkilökohtaisesti on harmittanut, miten koronarajoitukset ovat kohdistuneet lapsiin ja nuoriin.

Tilanne juuri nyt näyttää valoisammalta. Myös laulaminen on palannut lasten ja nuorten elämään. Me tiedämme, että laulu antaa elämäniloa. Kulttuuriharrastukset kaiken kaikkiaan edistävät terveyttä.

Myös lasten ja nuorten laulukilpailujen järjestäminen koronavuosina on ollut hankalaa. Valtakunnallinen lasten ja nuorten Satumaa-laulukilpailu on kohdannut koronan vuoksi esteitä. Vuonna 2020 kilpailua ei saatu vietyä loppuun; viime vuonna kuitenkin vaikeuksien jälkeen.

Suomalaisen tangon Satumaa ry järjestää tänä vuonna Satumaa-laulukilpailun 16. kerran. Laulukilpailussa on kolme sarjaa: tangovekarat (7–9 v.) laulavat lastenlauluja, tangojuniorit (10–13 v.) tuttuja iskelmiä ja tangonuoret (14–17 v.) tangoja ja iskelmiä.

Maan eri osissa pidettävät esikarsinnat ovat perhekeskeisiä kulttuuritilaisuuksia. Asiantuntevat tuomarit antavat myönteistä ja kannustavaa palautetta. Esikarsinnoissa ei julisteta voittajia. Tuomareiden mielestä parhaat kuitenkin kutsutaan semifinaaleihin.

Olen iloinen, että Seinäjoen kulttuurielämä saa uuden iloisen värin kulttuurikirjoonsa.

Avaruuden lasten ja nuorten laulukilpailu on käynnistynyt Seinäjoen alakouluissa. Valmistelevassa työryhmässä tärkeää työtä tekee luokanopettaja Pirjo Kotkaniemi. Laulukilpailun suojelijana on luokanopettaja Kari Särmö. Mukana on myös tangojuniori-voittaja Anni Pellikka Hyllykallion koulusta.

Kevään aikana lauletaan Seinäjoen kouluissa. Lasten joukosta valitaan ensimmäiseen finaaliin kolmekymmentä laulajaa: viisitoista sarjassa 7–9-vuotiaat ja viisitoista sarjassa 11–12-vuotiaat. Olen varma siitä, että Apila-kirjastossa koetaan upea finaali 14. toukokuuta.

Keitä ovat Seinäjoen ensimmäiset ”Avaruuden tähti” -laulajat, jotka jäävät tuikkimaan iloisesti ja kannustavasti. Heitä kuullaan myös Suvivirsi soi -tapahtumassa Keskustorilla kesäkuussa.

Juuri, kun pandemiarajoituksia ollaan poistamassa, Venäjän röyhkeä hyökkäys Ukrainaan loi synkän varjon Euroopan ylle.

Muistetaan kuitenkin, että laulaminen antaa toivoa, lohduttaa ja luo yhteisöllisyyttä tässä suruisassa maailmantilanteessa. Pia Viitasen Rauhan laulun sanoin: ”Tätä laulua lauletaan kaikissa maailman kylissä: Rauhaa, rauhaa.”

Ilmari Ylä-Autio

Suomalaisen tangon Satumaa ry:n puheenjohtaja

Seinäjoki