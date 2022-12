Lemmikki lentää ulos ensimmäisenä

Olemme Vaasan Kissatalolla jo nyt huomanneet kiristyneen taloustilanteen seuraukset. Kissoja hylätään, kaupitellaan meille 20 euron hinnalla parkkipaikoilla, tai jätetään oman onnensa nojaan tavallista enemmän. Joku sanoo suoran, että raha ei riitä kissan ylläpitoon, joku keksii hädissään valheen allergiasta, joka yllättäen puhkeaa 15 vuoden jälkeen. Kaikissa tapauksissa yhteistä on se, että lemmikin pitäminen käy liian kalliiksi.

Jos esimeriksi kissa tarvitsee hammashoidon, on se tänä päivänä kalliimpaa kuin ihmisten hammashoito. Et voi vain vierestä seurata, kun kissan hampaat mätänevät suuhun. Pystytkö maksamaan kissan hammashoidosta ja muutaman hampaan pois vetämisestä 700 euroa. No et, jos eläke tai palkka on pieni.

Siru. Mitä teet, kun tulee soitto pentunsa menettäneestä emosta jostain maaseudulta. Aliravittu Siru synnytti neljä pentua. Kaikki pennut menehtyivät. Emo etsi pentujaan ja nuoli lampaantaljaa jossa se oli kuolleita pienokaisiaan hoitanut.

Sen sydän särkyi täysin. Se masentui. Pakkohan se oli ottaa kissataloon. Ei sitä voitu ulos jättää synnyttämään uusia kuolleita pentuja. Se toipuu nyt sille järjestetyssä kotihoidossa.

Siru on vain yksi esimerkki satojen meille tulleiden joukossa. Toimimme vapaaehtoisvoimin. Meitä ei tue Vaasan kaupunki, eikä mikään muukaan instanssi.

Vaasan kaupunki on kääntänyt meille täysi selkänsä. Näiden kaupungin päättävissä elimissä olevien ukkojen mukaan meitä ei edes tarvita.

Vuodesta 1993 lähtien olemme vapaaehtoisesti raataneet ratkaistaksemme kissa-ongelman tässä kaupungissa. Mielestämme hyvin olemme siinä onnistuneet.

Kiitämme kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat tukeneet toimintaamme ja ymmärtäneet työmme tärkeyden.

Emme pystyisi toimimaan ilman yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen avustuksia. Kiitos kaikille meitä auttaneille.

Kirsti Koivula

Kissatalon puheenjohtaja

Vaasa