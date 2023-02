Lihaa kohtuudella

Kun jotakin asiaa toistetaan kyllin usein, se muuntuu todeksi. Tätä taktiikkaa tuntuvat käyttävän tahot, jotka haluavat vähentää suomalaisten lihansyöntiä. He vetoavat ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ja terveyteen. Perusteet eivät ole päteviä.

Suomalaiset syövät lihaa eurooppalaisista vähiten. Suomalaisia vähemmän lihaa syödään ainoastaan Kroatiassa, Kreikassa , Sloveniassa, Romaniassa ja Slovakiassa.

Vaikka me viisimiljoonaisena kansana vähennämme edelleen lihansyöntiä, sen vaikutus ilmastonmuutokseen on käytännössä plus miinus nolla.

Suomalaisen lihantuotannon päästöt ovat alan pienimpiä. Tämä sai uutta vahvistusta tuoreesta Luonnonvarakeskuksen tekemästä vertailusta, jossa suomalaista maidon- ja naudanlihantuotantoa vertailtiin 30:n muun maan tuotantoon.