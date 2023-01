Liikunta välttämätöntä kaikille

Liikunta on aivan välttämätöntä ihmisen hyvinvoinnille. Se perustuu siihen, että ihmisen on ollut pakko historiansa aikana saada ravinto keholleen pitääkseen sen elossa ja toimintakunnossa. Ja se onnistunut vain liikkumalla eli ruumiillista työtä tekemällä. Ihmisen elimistö on sopeutunut siihen vuosituhansien kuluessa ja se voi edelleen hyvin niin tehdessään.

Mutta nykyään, kun koneet ovat tulleet avuksi tekemään nuo raskaimmat työt ja ihmiset siirtyneet yhä enenemässä määrin koneiden käyttäjiksi tietokoneiden näyttöjen ääreen istumatyöläisiksi, niin tuo ruumiillinen liikunta usein pakkaa jäädä lähes nollille. Ja siitä ei ihmisen hyvinvointi tykkää vaikka ihminen itse tykkäisikin helposta paikallallaan olevasta elämästä.

Ennen vanhaan johtajat istuivat pöydän takana istumatyötä tekemässä ja voivat paksusti ja työläiset huhkivat hihat heiluen ruumiillista työtä tehden ja olivat hoikkia ja hyväkuntoisia. Mutta silloin jakoi sosiaaliluokka ihmiset eri kategorioihin: etuoikeutettuihin, jotka pystyivät tekemään istumatyötä ja niihin, joiden piti tehdä ruumiillista työtä. Liikunnan merkitystä terveyden ylläpitämiseksi ei silloin vielä ymmärretty.

Nykyään asiat ovat kääntyneet päälaelleen. Johtajat fiksuimpina ovat omaksuneet liikunnan hyödyt. Ennen paksusti eläneet johtajat ovat nykyisin meneviä hoikkia miehiä ja naisia ja harrastavat vapaa aikanaan erilaisia liikuntamuotoja. Entiset ruumiillisen työn tekijät ovat jämähtäneet paikailleen ja voivat nyt paksusti ja ovat tulleet huonokuntoisiksi. Poikkeuksia tietysti on, mutta eivät ne tilastojen suuntaa miksikään muuta.

Omakohtaisesti olen pannut merkille liikunnan vaikutuksen. Olen usein mitannut verenpaineeni ennen lenkille lähtöä ja heti sieltä palattuani. Siinä on eroa. Pienikin liikunta laskee verenpainetta aika tavalla. Syke tietysti on noussut, mutta se laskee nopeasti normaaliin. Sanoisinkin, että lääkärien kannattaisi verenpainelääkkeiden sijaan määrätä liikuntaa. No menisikö se perille, sillä lääkkeen otto on paljon helpompaa kuin lenkille lähtö.

Hälyttävää on nuorten miesten kohdalla. Suuri osa miehiä joutuu nykyään lopettamaan asepalveluksensa kesken huonon kuntonsa vuoksi. Niin ei tapahtunut 70 vuotta sitten, kun itse olin asepalveluksessa. Ei silloin kukaa joutunut lopettamaan kesken kaiken, se olisikin ollut siihen aikaan häpeä.

Kalervo Toppari

Vaasa