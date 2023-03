Limasienihätätila, nyt!

Kaupunkien läpi ajaessaan on jäänyt mietityttämään eräs asia: ”Puistot”, joita oikeasti tulisi kutsua puupelloiksi. Tämä puupeltoisuus on hämmentävää, koska olen ollut siinä käsityksessä, että kaupungeissa elelevät ja vihreitä arvoja arvostavat, olisivat huomanneet oman elinympäristönsä huonon tilan. Miksi tilanne on päästetty siellä tällaiseksi? Ovatko he edes yrittäneet vaikuttaa omassa elinympäristössään luonnon monimuotoisuuden lisäämistä?

On suorastaan järkyttävää katsella jokseenkin epätavallisia puulajeja istutettuna luotisuoraan riviin. Kaiken lisäksi nuo kaupunkien puupeltojen heinä on ajettu lyhyeksi ja sitä tehdään viikoittain.

Nurmikot eivät saa kasvaa niityiksi, joka takaisi monille hyönteislajille ja perhosille elinmahdollisuudet.

Kaupunkien puupeltojen lehmukset, koivut, vaahterat ja tammet sojottavat luotisuorassa rivissä. Mieleen tulevat Uruguayn eucalyptusmetsiköt. Missä ovat lahopuut, maapuut ja pökkelöt?

Nyt on viimeinen hetki pelastaa Suomen kaupunkien puupellot ja huolehdittava siitä, että luonnon monimuotoisuus palautetaan.

Esimerkiksi lahopuun aikaan saaminen on elintärkeää kaupunkien ”puistoissa” jatkossa, lahopuussa elävien hyönteislajien elinmahdollisuuksien kannalta. Nyt tilanteen ollessa, niin huolestuttava kuin se on, jää ainoaksi vaihtoehdoksi lahopuiden tuottamiseksi lahopuun teko. Eli on tehtävä pökkelöitä.

Kaupunkien puupeltojen lehtipuuvaltaisuus on tässä mielessä huojentava asia. On viimeinen hetki julistaa limasienihätätila kaikissa kaupungeissa.

Lehmuksia tulee tehdä pökkelöiksi ja jättää katkaistun puun loppuosa maapuuksi lahoamaan ja tuottamaan elinympäristön erilaisille limasienille ja kuoriaisille.

Koivu on sangen yleinen kaupunkien puupeltojen laji, joka muutaman vuoden lahonneena tarjoaa oivat elinmahdollisuudet esimerkiksi limasienille (Trichia decipiens) ja sitä kautta korukeräpallokkaalle (Agathadium pulchellum).

Tulevaan hallitusohjelmaan on saatava tämä kaupunkipuistojen limasienihätätila kirjatuksi.

Kaupunkien nykyisiin vihreisiin alueisiin on jatkossa panostettava ja kohdistettava monimuotoisuutta lisäävät toimet. Ensi tilassa on tehtävä pökkelöitä, maapuita ja jätettävä ruoho kasvamaan tavoitteena aikaan saada niitty, jolloin eritoten perhoset ja pölyttävät hyönteiset viihtyvät.

Tuomo Kangas

Kaskinen