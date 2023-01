Kun Putin hyökkäsi Ukrainaan 300 päivää sitten, lyötiin energiahanat Venäjältä kiinni, jotta rahojamme ei käytettäisi ukrainalaisten lasten murhaamiseen. Monien sähkölaskut ovatkin nousseet raketin lailla, koska sähköä ei yksinkertaisesti enää ole saatavilla ylimäärin.

Sanotaan se pohjalaiseen tapaan suoraan ja kaunistelematta: Hallituksen ratkaisut energiakriisin keskellä eivät ole olleet lähelläkään priimaa. Vaikeassa taloustilanteessa hallituksen olisi pitänyt pohtia, millä keinoin voidaan tukea tehokkaimmin juuri heitä, jotka apua eniten tarvitsevat. Nykyisillä työkaluilla näin tapahdu, vaan osa rahasta valuu hukkaan. Ei ole mitään järkeä tukea espoolaisen toimitusjohtajan merenrantakodin lattialämmitystä, jos samalla rahalla voitaisiin tukea pienituloista perhettä Ilmajoelta.

Asiantuntijat varoittivat jo viime keväänä, että tästä talvesta tulisi vaikea. Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän olisi pitänyt ottaa asia vakavasti, mutta TEM:n virkamiehen mukaan toimeksianto uusista tukitoimista saatiin vasta joulukuun puolivälissä. On selvää, että ministeri Lintilä on epäonnistunut täysin johtamisessaan ja tilannearviossaan. TEM:n olisi pitänyt alkaa valmistelemaan ratkaisuja välittömästi, mutta sen sijaan Lintilä hukkasi monta kuukautta arvokasta aikaa.

Vihreiden ratkaisut olivat alusta alkaen selvät: energiaraha ja windfall-vero. Näiden valmistelu olisi pitänyt aloittaa kiireellisesti jo viime keväänä, mutta se ei valitettavasti keskustan ministereitä kiinnostanut. Energiarahalla tukea saataisiin kohdennettua tarkasti apua eniten tarvitseville. Tukisumma määräytyisi muun muassa postinumeron ja tulojen perusteella. Tämä lysti rahoitettaisiin windfall-verolla, joka höylää osan pois energiayhtiöiden laariin satavista jättivoitoista. Tästä onneksi saatiin jo hallituksen esitys.

On tietenkin hienoa, että hallitus on päättänyt jo kahdesti tukea suomalaisia raskaissa laskuissa. Pitkällä aikavälillä ainut kestävä ratkaisu energiakriisiin on kuitenkin se, että puhtaan kotimaisen energian tuotantoa lisätään merkittävästi. Olkiluoto 3 aloittaa keväällä jauhamaan ydinsähköä täydellä teholla ja ensimmäisiä pieniä ydinreaktoreita suunnitellaan jo testi- ja tutkimuskäyttöön Lappeenrantaan. Milloinkohan saamme ensimmäiset pienet ydinvoimalat Pohjanmaalle? Lisäksi ensi vuonna rakennetaan jälleen valtavasti lisää tuulivoimaa. Näiden valossa ensi talvesta tulee kaiken järjen mukaan jo huomattavasti helpompi.

On päivänselvää, ettei vihreä siirtymä ole energiakriisin syy, vaan ratkaisu. Tällä tiellä meidän on pysyttävä, sillä paluuta halvan fossiilienergian aikaan ei ole.

Jami Haavisto

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja