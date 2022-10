Näin syksyisinä tummenevina iltoina on hyvä käpertyä sohvan nurkkaan paksun lämpimän viltin kanssa, ja hypätä kirjojen ja lukemisen maailmaan. Valitettavasti me suomalaiset emme kuitenkaan ole enää ahkeria lukijoita. Ei varmaankaan tarvitse kertoa mikä on lukuinnon sivuuttanut – mobiililaitteet ja some!

Äänikirjat ovat tulleet paikkaamaan käsissä olevaa kirjaa, mutta siltikään emme saavuta sitä lukemisen huippuintoa, mikä ennen on ollut. Suomessa ei ole selkeästi luku- ja kirjoittamistaidottomia, mutta lukutaidon taso ei ole tällä hetkellä niin hyvä kuin mitä se voisi olla. Suomessa on valtavan hyvät mahdollisuudet lukemiselle. Meillä on kirjastoja, ja jos ei ole kirjastoa, niin sitten kirjastoauto saapuu paikalle. Lukemista ei lannista mikään muu kuin oma motivaatio! Jotta alkaisi tapahtua ns. massalukemista, kaikki innostuisivat lukemaan, lukeminen tulisi saada hypertrendikkääksi!

Viiden nuoren äitinä olen jo pienestä pitäen kannustanut jälkikasvuani lukemaan, ja ollut – tai edes yrittänyt olla – aktiivinen ääneen lukija heille iltasadun muodossa. Lukemista on paljon tutkittu. Kaikki tutkimukset ovat olleet yhtä mieltä; paljon lukeneiden sanavarasto on paljon suurempi ja laajempi kuin vähän lukevalla.

Lukeminen pidentää myös ikää. Yalen yliopiston tutkimuksen mukaan jo 30 minuutin lukuhetki päivässä riittää pidentämään elinikää. Tutkimuksen mukaan 12 vuoden lukuharrastus pidentäisi elinikäämme noin 23 kuukautta.

Lukeminen lisää empatiakykyä sekä lievittää stressiä ja pitää meidän aivomme myös vetreinä. Lukemisen on todettu myös pienentävän riskiä sairastua Alzheimerin tautiin. On myös tuotu esiin, että myös masennuksen hoidossa lukemisella on hyvin positiivinen vaikutus.

Illalla, jos ei uni tule niin lukeminen on tähän myös hyvä lääke. Syke saadaan laskemaan ja stressaavat asiat pois mielestä kirjaa lukiessa. Nukahtaminen on näin ollen helpompaa.

Jörn Donnerin viisaiden sanojen mukaan – Lukeminen kannattaa aina!

Kannustetaan joukolla meitä kaikkia lukemaan!

Minna Lounatvuori

äiti

Seinäjoki