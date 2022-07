Lukijoilta

Isot kiitokset Tohnin Touhuteatterille erittäin hauskasta teatterielämyksestä! Kannattaa käydä katsomassa All inclusive.

Kun yrityksen johtajat häviävät miljardeja kaupoissaan, he tekevät vain ”virhearviointeja”. Edelleen ne samat johtajat kuitenkin tekevät samaa työtä, eivät koskaan joudu vastuuseen.

Ei Tangomarkkinoiden uuden vetäjän kannata uhriutua kritiikistä. Tämä juna meni jo. Kun suuret ikäluokat, tanssilavakansa väsyi, ruvettiin hakemaan uusia kohderyhmiä. Perustango sovitettiin veteläksi ja isku katosi. Olihan se välillä komiaa.

Tangomarkkinoissa ei vikaa, me seniorit emme koronavuosien jälkeen vain tienneet, voimmeko vielä mennä, kun ikää tullut lisää. Olin sentään seuraamassa lavatangon SM- kisoja. Kaikesta siellä täysi 10.

Tangomarkkinoiden edellisvuosien 100 000 kävijämäärät olivat siis huijausta, saadaanhan sillä hienoja lukuja, kun yksi henkilö lasketaan moneen kertaan. Nyt tämä tapahtuma on oikealla tiellä.

Olipa valtaisat uudistukset tangoilla. Korkeat aidat ympärillä, esiintymislava toiseen päähän, sisäänkäynti etsittävissä. Jos tästä on tarkoitus tehdä nuorisolle neljäs festari, sillä on väärä nimi, ei nuoret kuuntele tangoa. Näillä uudistuksilla vanhatkin äänestää jaloillaan. Itse 90-luvulta käyneenä lopetan tähän, jos suunta on tämä.

Turpeen alasajo vihreiltä ja vasemmistolta on syy kaikkeen suuriin ongelmiin ja siis energiakriiseihin Suomessa. Sitä saa mitä ovat äänestäneet. Valitettavaa totuutta!

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, hyvinvointi ja vastuullisuus ovat monen toimijan julistamia arvoja. Ihmisten karsinoiminen vip-porukkaan ja ns. perusporukkaan jatkuu yhä kuitenkin niilläkin toimijoilla, jotka allekirjoittavat nämä arvot. Se ei ole millään mittapuulla tasa-arvoista. Mikä/kuka on ensimmäinen, joka uskaltaa jättää vipin pois tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nimissä? Kaksinaismoralismi jatkukoon vai kaikki sisään samasta portista?

Kun mahdollisesti elokuun puolestavälistä jatketaan neljänsiä (4.) koronarokotuksia iäkkäämmille, olisi ruuhkaista aloittaa yli 60-vuotiaista. Se tietäisi ongelmia ja hankaluuksia rokotushenkilöstönkin saatavuudessa. Aloitettaisiin mieluummin rauhallisemmin, vaikkapa yli 75-vuotiaista. Sitten jatkettaisiin yli 70-vuotiaista, joka sisältäisi valtaosan sodanjälkeisistä suurista, yli 100.000:n ikäluokista. Yli 60-vuotiaat syyskuun puolella.

llmastopaneelin Ollikaisen ja luontopaneelin Kotilaisen paidat pitää jäädyttää, niin kylmääviä toimenpiteitä he esittävät veronmaksajille.

Suomen vasemmisto ei osaa ajatella miten jaettavaa kakkua tehdään lisää, eikä vaan estetä ihmisten vaurastumista. Jos joku onnistuu vaurastumaan odottaa verottaja heti nurkan takana ryöväämässä vaivalla ansaitun tuloksen.

Taas näyttää siltä, että vanhusten koronakuolemat otetaan puolueiden johtajien taholta kiitollisuudella vastaan jopa niin, että hoitajilta kielletään rokotukset.

Kyllä nyt Evijärven Naurulokkeja naurattaa entistä enemmän kun ovat ELYn lisäksi vielä Brysselin direktiivien suojassa ja luokiteltu hyödyllisiksi ja vielä uhanalaisiksikin vaikka laumat ovat tuhatpäisiä.

Nyt on Vaasan johdolla oiva tilaisuus peruuttaa typerä Vaasa Station - hanke. Vähin äänin niin ei tarvitse hävetä niin paljon.

Ne, jotka valitsivat Suomen toiseksi tasa-arvoisimmaksi maaksi, eivät ole kysyneet mitään mökkien ja hoitolaitosten vanhuksilta. Suomessa vanhukset on heitetty roskapönttöön ja unohdettu sinne!

Kuinka moni Ilpon lukijoista luottaa päättäjiemme neuvottelukykyyn. Sopivat mm. Saksan kanssa Uniperin vastuista ja maksuista. Voidaanko luottaa siihen, että Tytti Tuppurainen osaa pitää puolensa Saksassa neuvotteluissa .

Jollakin katkeralla ihmisellä on ilmeisesti jotain hampaankolossa Vaasan kaupungin kuntatekniikkaa kohtaan, kun koittaa kovasti yhtä keskeistä yhteisen hyvän edistäjää mustamaalata. Rahan käytöstä kiinnostunut voi tutustua vaikkapa Vaasan kaupungin talousarvioon tai tilinpäätökseen. Aika erikoista on myös jatkuvan nimettömän panettelun julkaisu sanomalehdessä.

Työterveyshoitaja Alina Lehto Evijärveltä kirjoitti työterveyshuollon roolista työelämässä kritisoiden YLE:n juttua Suomen työterveyshuoltojärjestelmän ongelmista. Näin palveluja käyttävän näkökulmasta voin kertoa, ettei se järjestelmä yksinkertaisesti toimi! Jos työterveyslääkärin vastaanottoa täytyy odottaa viikon ajan akuutissa sairastumistapauksessa ja omalla ilmoituksella mahdollistetut päivät on jo käytetty, jossain täytyy olla vikaa. Mikä silloin on työntekijän vaihtoehto? Se on mennä sairaana töihin, tai yrittää päästä julkisen puolen palveluihin, joihin myös täytyy jonottaa. Mitä virkaa silloin on työterveyshuollolla ellei sinne tarvitessaan pääse. Julkisen rahan haaskausta! Tämä kokemus myös hyvin monella muulla. Salminen on aivan oikeassa, järjestelmä todella on tehoton ja typerä.

Pitäneeköhän seuraava tieto paikkansa? Sveitsin asukasmäärä on 8,57 miljoonaa ja virkamiehiä ja viranhaltijoita maassa yhteensä 265 000. Suomessa vastaavat määrät ovat 5,518 miljoonaa asukasta ja virkamiehiä ja viranhaltijoita 723 000. Mikä selittää näin ison eron?

Minua ärsyttää naisten syrjiminen erilaisilla vaatteilla kuin miehillä. Naisten täytyy napittaa vaatteet vasemmalta vaikka miehet napittavat oikealta. Suomen vaateteollisuuden täytyy korjata heti naisten napitukset vastaamaan miesten napitusta, ettei mikään muu maa ehdi ennen Suomea.

Briee on aivan kelpo juustoa, vaikka ranskalaista onkin. Ei mitenkään verrattavissa Olkiluoto kolmoseen. Tai no, kypsymistähän brieekin vaatii. Ehkäpä samankaltaisuus kuitenkin löytyy siitä, että Olkiluoto kolmosen valmistuminen on yhtä vetelää, kuin lämmin briee.

Taas telkkarissa toitotetaan, että maanviljelijät vaan saa liian vähän ruuan hinnasta. Nyt maanviljelijät kova kovaa vastaan! Kauppa ja teollisuus eivät tingi tuloistaan. Alkutuottajatkaan eivät saa tinkiä. Ruoka on halpaa. Siitä on varaa maksaa paljon, paljon enemmän.

Kuntien asema on muuttumassa hyvinvointialueiden hallinnon viedessä niiltä hallintovelvoitteet sote-asioiden osalta. Kunnallisveron tuottokin tulee jäämään alle puoleen totutusta. Kun hallintotoimet näin vähenevät, olisi kuntien yhdistymisille perusteita, mutta ei merkkejäkään tähän suuntaan. Maakuntiemme keskuskaupunkien, Vaasan ja Seinäjoen, olisi jatkossa katsottava kuntien perään ja olla niille hyvänä mallina elinvoiman rakentamisessa.

Tuppurainen: Uniperin kriisissä kyse Saksan ottamista riskeistä, 2014 Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, 2017 tehtiin Uniper kauppaa ja ihan ite Fortum halusi ostaa kun rahaa oli että ranteita pakotti. Painuuko päät yhtään suomalaisilla päättäjillä.

Kuinkahan Matti-paapan sydän pomputtaa siellä Nurmossa? Ullan tytär Lotta Vahvelainen löi kolme kunnaria samassa ottelussa kivikovaa Kirittärien ulkokenttää vastaan. Naisten superpesiksessä jaksopeliaikana samaan ovat pystyneet vain Emma Körkkö ja Janette Lepistö.

Jättipalsamit häipyy kun poistaa kukat eikä anna niiden kukkia, kokemusta on.

Nyt koronarokotteita apteekkiin, kunnon hinta ja jokainen haluava saa ostaa sieltä ja mennä rokotteen kanssa yksityiselle rokotettavaksi. Näin kevennetään terveyskeskusten taakkaa ja valtio saa rokotteista tuloakin eivätkä rokotteet ehdi vanheta. Mikä tässä on niin vaikeaa?

Mikä tarkoitus on tällä sateenkaarivouhotuksella? Kauhia mekkalointi, kun ollaan niin erikoisia. Mäkynen kirjoitti ihan asiaa. Mitähän seuraavaksi.

Jukka Mäkynen on kyllä niin oikeassa. On tämä touhu kyllä ihan järjetöntä.

Sinulle joka ehdotit Juha M ja Jukka M Presidentiksi. Niin takapajula Suomikaan ei ole, että kumpaakaan äänestettäisiin Presidentiksi.