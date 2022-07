Luonnonsuojelu kaipaa avointa keskustelua

Kysymys luonnonsuojelusta ei ole mustavalkoinen. Alueiden ja niiden asukkaiden hyvinvointi perustuu luonnon kantokykyyn ja hyvinvointiin. Toisaalta myös elinvoimaisuus ja puhdas, monimuotoinen luonto tukevat toisiaan. Kaikkia näitä tarvitaan.

Alueeltamme annettavilla lausunnoilla on suuri vaikutus paitsi alueellisen edunvalvonnan uskottavuudelle, myös sille miten muualla Suomessa meihin suhtaudutaan ja miten meidät nähdään. Alueemme elinvoiman ja elinkeinoelämän edellytysten turvaamiseksi on tärkeää huolehtia sen vetovoimasta. Kärjistynyt keskusteluilmapiiri ja kielteiset lausunnot sekä suhtautuminen luontoarvoihin eivät ole omiaan houkuttelemaan tänne nuoria osaajia.

Uusia luonnonsuojelualueita tarvitaan lisää. Aikana, jota määrittää ennätysmäinen lajikato, ei mikään alue voi lähtökohtaisesti olla keskustelun ulkopuolella. Luonnonsuojelu ei ole vain paikallinen kysymys. Yleisesti jaettu käsitys maailmasta ja luonnon tilasta on muuttunut oleellisesti siitä, mitä se oli yli 20 vuotta sitten Merenkurkun maailmanperintöaluetta perustettaessa. Tämä koskee niin omaa aluettamme, Suomea kuin koko maailmaakin.

Luonnonsuojelualueita ei esitetä sattumalta. Ne perustuvat aina luontoarvojen, lajiston ja alueellisen ekosysteemin tarkkaan kartoittamiseen.

Suomi on sitoutunut EU:n tavoitteeseen suojella 30 prosenttia maa- ja merialueistaan luontokadon pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Monien tutkijoiden mukaan tavoite on hyvä, mutta toimia vaaditaan vielä tätäkin enemmän, jotta luonnon monimuotoisuus voidaan turvata.

Merenkurkun alue on jatkuvassa muutoksessa maan kohoamisen myötä. Esitettyihin huoliin veneilyn ja laivaliikenteen sujuvuudesta ja väylistä tulevaisuudessa on tarpeen löytää yhteisiä ratkaisuja. Tarvitsemme välineitä niin rannikon elinkeinojen, turismin ja luontomatkailun kuin mökkiläistenkin etujen huomioimiseksi. Luonnonsuojelun rooli tässä kokonaisuudessa on aivan keskeinen, moni Merenkurkun alueen elinkeinoista perustuu puhtaaseen luontoon.

Myös Merenkurkussa tarvitaan yhteistä keskustelua luonnon suojelemisesta. Toivomme, että se on avointa ja erilaisia näkökulmia kunnioittavaa. Tehdään tästä alueemme yhteinen hanke.

Lotta Alhonnoro

puheenjohtaja

Vaasan vaalipiirin vihreät

Tuula Närvä

puheenjohtaja

Finlands svenska gröna