Luontoratkaisut tuottavat tulosta

Puuta jalostava teollisuus käynnisti viime vuonna laajan tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena on arvioida metsäluonnon monimuotoisuuden nykytilaa sekä tulevaa kehitystä. Ensimmäiset tulokset ovat rohkaisevia. Metsäluonnon tila on vahvistunut monilla mittareilla. Monille lajeille elintärkeän lahopuun määrä on kasvanut, järeiden haapojen määrä on tuplaantunut ja lehtipuun määrä kasvaa.

Mustikka, yksi lempimarjoistamme, taantui 1990-luvulle saakka, mutta on sen jälkeen runsastunut reippaasti, kuten myös puolukka ja variksenmarja.

Tietyissä sammallajeissakin näkyy samanlaista positiivista kehitystä. Toisaalta monimuotoinen rahkasammallajistomme on reagoinut soiden ojitukseen ja sitä seuranneeseen turvemaan kuivumiseen osin taantuvasti.

Muutokset metsäluonnossa tapahtuvat hitaasti, ja luontoa vahvistavat toimet tuottavat positiivisia vaikutuksia viiveellä. Tulokset kertovat kuitenkin siitä, että 90-luvulta saakka metsäluonnon monimuotoisuuden eteen tehty työ on ollut oikeansuuntaista.