Maahanmuuton tilannekuva

Viime vuoden lopussa Suomessa asui yhteensä 442 290 ulkomailla syntynyttä ihmistä eli maahan muuttanutta. Miehiä 230 138 ja naisia 212 152. Eri kansalaisuuksia on yli 150. Eniten on Viron ja Venäjän kansalaisia. Oikeastaan suurin ryhmä heistä on Suomen kansalaiset. Siis ne, jotka ovat halunneet ja saaneet vaihtaa kansalaisuutensa Suomen kansalaiseksi, suomalaiseksi. Päättäneet jäädä tänne hyvinvointiamme ja onneamme jakamaan.

Yksi muuton peruste on perhesyyt. Yli 80 000:lla Suomessa syntyneellä on jo ulkomailla syntynyt puoliso. Rakkautta yli rajojen. Myös pakolaisten perheitä on yhdistynyt.

Tänne on tultu myös töihin, mutta liian vähän työvoimapulasta päätellen.

Myös opiskelijavaihtoon liittyen tapahtuu maahan- ja maastamuuttoa.

Viime vuosina sisäinen väestönkasvu on mennyt miinukselle niin, että on kuollut enemmän ihmisiä kuin lapsia on syntynyt. Mutta tänne on muuttanut kuitenkin ulkomailta niin paljon enemmän ihmisiä kuin täältä pois, että maan asukasmäärä on vielä lisääntynyt.

Eivätkä maahanmuuttajanaiset ole jääneet toimettomiksi. Ovat synnyttäneen uusia suomalaisia suhteessa aktiivisemmin kuin suomalaiset naiset. Pieni apu väestön vanhenemista vastaan. Kansa ei näivety.

Ulkomaalaislain mukaan turvapaikkaa hakevalle voidaan antaa oleskelulupa, jos hänellä on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa lähtömaassaan vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta. Somessa puhutaan myös elintasopakolaisista, mutta pelkän köyhyyden perusteella ei pakolaisstatusta saa.

Maahanmuuttovirasto seuloo turvapaikanhakijoista pakolaisen kriteerit täyttävät, joille se antaa luvan oleskella Suomessa, kunnes kotimaassa tilanne paranee.

Vuonna 2015 pakolaiskriisin seurauksena Eurooppaan tuli yli miljoona turvapaikanhakijaa, joista Suomeen asti yhteensä 32 476 henkeä.

Nyt on käynnissä sota Euroopan sisällä Ukrainassa. Miljoonat joutuvat etsimään turvaa maan sisältä ja rajojen ulkopuolelta. Suomestakin varmaan enemmän kuin 2015. Meillä on sitä perua kokemusta asuttaa suuriakin määriä turvan tarvitsijoita.

Maahanmuuttovirasto opastaan sivuillaan nyt Ukrainasta tulijoita heidän omalla kielellään.

Nyt tilanne on myös sikäli parempia, että EU on nyt yhtenäinen, eikä riidellä taakanjaosta. On yhteinen vihollinen.

Lisäksi ukrainalaisten vastaanottoa helpottaa kulttuuriemme samankaltaisuus ja tulijoitten koulutuspohja ja ammattitaito.

Lisäksi suomalaisten auttamishalu on nyt aivan eri luokkaa, kuin kaukaisemmista sodista pakoon lähteneitä kohtaan.

On ollut hienoa havaita, että suomalaisilta löytyy vielä kristillistä lähimmäisenrakkautta. Muukalainenkin on lähimmäinen. ”Laupiaita samarialaisia” on edelleen. Jopa oma koti on tarjottu Raamatun kertomuksen majataloksi. Ja ihmiset ovat valmiita jakamaan enemmästään rahana ja tavarana.

Seinäjokikin perustaa oman ”majatalon”, vastaanottokeskuksen.

Markus E. Myllymäki

Vaasa