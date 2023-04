Maakunnan voi pelastaa vain maakunta itse

Minusta on selvää, että Etelä-Pohjanmaalla on löydettävä uudenlainen yhteistyön tapa. Samalla kun edelleen kunnioitetaan vanhoja perinteitä ja kyläkulttuuria, on pystyttävä puristamaan naapurin kättä ja kantamaan kökkäpanos yhteiseen pinoon.

Yhdenkään seutukunnan selviytyminen ei saa riippua sinne keskitetystä omasta kansanedustajasta. Jokaisen mistä tahansa maakunnasta valittavan tai alueella toimivan päättäjän tehtävänä on tuntea koko alueen eri seutujen ominaispiirteet ja tarpeet.

Hyvin valmisteltuna seutuajattelu auttaa jokaista, mutta kyynärpäätaktiikaksi kanavoituna se uhkaa tukahduttaa Etelä-Pohjanmaan kasvun edellytykset.