Maakuntamme suunnasta ja turvepäätöksestä

Vihreiden Tuomas Ojajärven ja kokoomuksen Aatu Puiston keskiviikkona 8.2. julkaistut mielipidekirjoitukset osoittavat, kuinka eri elinkeinoihin liittyvät perusasiatkin voivat jakaa mielipiteitä aivan eri suuntiin. Toki lähestyvät eduskuntavaalitkin alkavat näkyä näkemyseroina eri puolueiden välillä.

Itse en ole juurikaan politiikassa mukana mutta sitä kyllä mielenkiinnolla seuraan niin sanomalehdistä kuin somestakin.

Ojajärveä muistuttaisin siitä, että kyllä turpeentuotannolla tulee vielä jatkossakin olemaan suuri merkitys maamme energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden kannalta. Samoin myös esimerkiksi kuivikkeena kotieläintiloilla ja kasvualustana kasvihuoneilla. Myös sianlihan ja muidenkin puhtaasti tuotettujen elintarvikkeiden ulkomaan viennillä voidaan osaltaan paikata vaihtotaseen alijäämää ja valtiontaloutta. Turpeentuotanto ja kotieläintuotanto ovat täällä Etelä-Pohjanmaalla olleet tärkeitä ja hyvin työllistäviä ammatteja, ja ovat sitä varmasti jatkossakin. Maailma toki muuttuu koko ajan myös täällä, ja on hyvä että maakunnasta löytyy sekä jotakin perinteisempiä elinkeinoja että myös jotakin uutta.

Puisto puolestaan moitti keskustapuoluetta passiivisuudesta turpeen uusiutuvuutta koskevan kansalaisaloitteen osalta. Nyt on kuitenkin syytä muistaa se, että kyseistä aloitetta käsittelevässä eduskunnan talousvaliokunnassa on jäseniä kaikista suurimmista eduskuntapuolueista, myös opposition puolelta. Ja kyseisen valiokunnan puheenjohtaja on itse asiassa kokoomuksesta.

Ainakaan itse en ole nähnyt valiokuntasihteerien aloitteesta laatimaa mietintöä, jonka pohjalta päätös aloitteesta lopulta tehdään. Onko se turvetuotannon kannalta niin edullinen kuin aloitteessa on alun perin tavoiteltu? Äänestys aloitteen käsittelyn jatkamisesta ja yksityiskohtien tarkentamisesta on eri asia kuin äänestys aloitteen hyväksymisestä/hylkäämisestä. Asia kannattaakin valmistella huolella, koska jos siitä nyt tehdään joku päätös, niin asiaa tuskin aivan lähivuosina otetaan uudestaan käsittelyyn.

Olen toki itsekin odotellut sitä, että turve luokiteltaisiin taas uusiutuvaksi luonnonvaraksi. Mutta se ei kuitenkaan ole mikään läpihuutoasia, joka tapahtuu itsestään. On myös väärin syyttää vain yhtä tiettyä puoluetta asiasta, josta päätetään yhteistyöllä kaikkien suurimpien puolueiden kesken. Sitä paitsi nämä energiapolitiikkaan liittyvät päätökset vaativat myös monien ei-poliittisten tahojen ja viranhaltijoiden yhteistyötä, niin kansallisesti kuin myös EU-tasolla. Ja oli turpeen luokitus sitten mikä vaan, niin pääasia on se, että tuota kansallisaarrettamme voidaan hyödyntää myös jatkossa.

Pentti Hepojoki

Töysä