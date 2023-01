Maakuntatalo viestii maakunnallisesta yhteistyöstä

Seinäjoella on rakennus, joka viestii maakuntahengestä ja yhteen hiileen puhaltamisesta. Se on Maakuntatalo, joka valmistui vuonna 1958. Monet eteläpohjalaiset yhdistykset olivat mukana maakunnallisessa hankkeessa. Maakuntatalo oli vuosikymmeniä eteläpohjalaisten yhdistysten kokousten, seminaarien ja juhlien pitopaikka.

Maakuntalon seinälle taitelija Arvid Broms maalasi teoksen ”Lakeuden kansan vaellus”, johon on ikuistettu sen ajan tunnettuja eteläpohjalaisia.

Toimittaja Anne Puumala valaisi Maakuntatalon maalausta ja historiaa erinomaisesti Ilkassa 28.7.2018. Anne Puumalan kirjoitus (IP 26.1.2023) täydentää kuvaa Maakuntatalon tämänhetkisestä tilanteesta.

Kun Maakuntatalo valmistui ja upea maalaus oli sitä koristamassa, ei välitetty julkisten rakennusten taidehankinnoista. Tänä päivänä Seinäjoen kaupunki kantaa huolta taiteen hankkimisesta. Prosenttiperiaate on vaihtunut taidebudjetiksi, ns. taidemaksuksi, josta osoitetaan varoja taidetta varten. Työryhmä ennakoi hankkeita, jopa kaavoitusvaiheessa. Taidebudjetin suuruus on 100 000 euroa.

Maakuntatalo on määritelty kaupunkikuvallisesti, rakennushistoriallisesti ja historiallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Alvariania ry on jättänyt suojeluesityksen rakennuksesta. Museovirasto on puoltanut Maakuntatalon suojelua.

Ellei rakennuksen omistaja pidä tarpeellisena tai pitää liian kalliina sen kunnostamista, on Seinäjoen kaupungin syytä harkita rakennuksen ostamista.

Kalevan Navetasta on kehittymässä kulttuurin keidas. Maakuntatalo voisi kehittyä keskikaupungissa kulttuurin, yhdistysten ja erilaisten tapahtumien kohtaamispaikaksi. Myös liiketiloja olisi edelleen tarjolla.

Bromsin tadeteos oli tuhansille seinäjokelaisille ja maakunnan nuorille ensi kosketus taiteeseen. ”Maakiksella” Bromsin seinämaalaus osui silmään ja vähitellen maalauksessa olevat henkilöt saivat tunnetut kasvonsa.

Mikäli rakennus purettaisiin, on olemassa vaara, että myös taideteos tuhoutuisi. Seinäjoen kaupungin on varmistettava, että Bromsin taideteos säilyy. Kulttuuritoimen on etsittävä paikka, mihin taideteos siirretään, jos Maakuntatalon suojelua ei voida toteuttaa.

Ilmari Ylä-Autio

Raimo Ristilä

Seppo Katila

Seinäjoki