Maakuntien poikittaisyhteydet vahvistavat huoltovarmuutta

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla on mahdollisuus yhdessä turvata maakuntiemme menestys kaikissa oloissa. Valtion ja maakuntien on toimittava mahdollistajana ja investoinneille otollisen ympäristön luojana.

Alueemme vahvuuksiin nojaavat koulutusmahdollisuudet on turvattava laadukkaasta perusopetuksesta koko maakunnan kattavaan lukio- ammatilliseen- ja korkeakoulutukseen.

Maakuntamme muodostavat merkittävän ruoka-aitan, mukaan lukien alkutuotannon, jatkojalostuksen sekä kauppa- ja vientimahdollisuudet.

Metsäteollisuuden perinteisten tuotteiden lisäksi puumateriaalista kehitettävät uudet tuotteet parantavat sekä omavaraisuutta, että ympäristöystävällisyyttä. Metsä Boardin Kaskisiin suunnitteleman uuden miljardi-investoinnin myönteiset heijastevaikutukset olisivat laajat.

Energiasektorilla mielenkiintoinen hanke on synteettisen metaanin tuotanto. Pilottihanketta työstetään Läntisen Suomen jäteyhtiöiden omistamalla Westenergyllä. Hanke on edennyt pitkälle ja tuotanto saatetaan aloittaa jo vuonna 2025. Lopputuote toimisi puhtaana polttoaineena raskaalle liikenteelle.

Laajemmin maakuntien teollisuus ja vireä yrityskenttä mahdollistaa lisääntyvät työpaikat, kansainvälisen toimintakentän kasvavine palveluineen.

Viimeiset vuodet ovat osoittaneet sen, että kaikkea tätä varten perusasioiden on oltava kunnossa. Huoltovarmuuttamme ja omavaraisuuttamme on vahvistettava. Maakuntiemme toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta myös valtiontalouden sopeuttamisen vuosina.

Maatalouden kannattavuuskriisin kiihtyessä, jouduimme viime vaalikaudella päättämään useista tukipaketeista. Oppositiosta maataloudelle vaadittiin vielä reilusti enemmän rahaa, joten odotukset tälle vaalikaudelle asiassa on korkealla.

Toimivat kulkuyhteydet ovat välttämättömät niin ihmisille kuin tavaralle. Suupohjan radan perusparannuksesta on tehtävä päätökset pian. Mahdollisuuksia löytyy laajemminkin poikittaisliikenteestä.

Maailman kriisit ovat osoittaneet, että Suomen läntiset ja pohjoiset yhteydet tulevat olemaan huoltovarmuuden kannalta entistä tärkeämmässä roolissa. Ne yhdistävät maakuntien luonnonvarat, teollisuuden ja ihmisten liikkuvuuden ja pääsyn Merenkurkun yli maailmalle.

Asiaa ajetaan Vaasa–Seinäjoki–Jyväskylä -liikennekäytävän kehittämisryhmän toimesta, jonka puheenjohtajana saan toimia.

Vaikutustyö on tuottanut tulosta. Haapamäen radalla rullaavat kiskobussit. VR:n ostopalvelusopimus on voimassa vuosikymmenen loppuun saakka.

Tärkeää on niin ikään, että radan varren muut toiminnot ja parannukset etenevät. Esimerkiksi Alavuden aseman puutavaraterminaali-investointi etenee. Haapamäen radan sähköistämisen suunnitteluun päätimme ensimmäinen määrärahan tämän vuoden budjettiin.

Nykyisen henkilöliikenteen ostopalvelusopimuksen umpeutuessa 2030-luvun alusta alkaen, tulee ostopalveluperusteiset henkilöliikennepalvelut hankkia kilpailutuksen kautta.

Oleellista tämä on jo nyt, sillä alkavan hallituskauden aikana tulee jo huolehtia, että Suomeen perustetaan kalustoyhtiö, joka vuokraa omistamansa kaluston kunkin kilpailutuksen voittajille.

Haapamäen radan kaltaisille osuuksille on varmistettava riittävästi ajanmukaista kalustoa, joka palvelee niin työvoiman kuin opiskelijoiden sujuvan liikenteen maakuntien välillä.

Mikko Savola

Keskustan kansanedustaja Ähtäristä