Mahdottomat rauhanneuvottelut

Putin rikkoi rauhan hyökkäämällä Ukrainaan yrittäen ottaa aseilla haluamansa. Hyökkäyssodan aloittajana hän on sotarikollinen. Lujan vastuksen ja Lännen pakotteiden takia hän taipuikin rauhanneuvotteluihin, joissa esittää vaatimuksia. Sehän on mieletöntä. Hänen ei kuulu saada mitään, vaan maksaa valtavat sotakorvaukset Ukrainalle. Se ei tapahdu, joten Ukraina voi sortua rauhaan vain rasituspakosta, jos se saa säilyttää vapautensa. Suomi sai rauhan juuri 1940 viime tipassa. Kestokyvyn romahdus oli vain tuntien päässä.

Länsi salli Putinin riehua aseilla Krimin anastamisen jälkeen 8 vuotta vain löysillä pakotteilla. Tämä rohkaisi Putinia hyökkäämään Ukrainaan. Putinin harhaisessa mielessä ollut uhkakuva Lännestä on nyt kasvanut jättiläismäiseksi vaaraksi: Suomi ja Ruotsi liikahtelevat Naton suuntaan. Länsi onkin yhtenäisempi kuin koskaan. Sen talouspakoteaseesta koituu Venäjälle taloudellinen pakotetuho. Sotaa ei voi käydä taloudellisessa syöksykierteessä.

Jos Lännen johdossa olisi Hitlerin kaltainen diktaattori, hän voisi hyökätä Venäjälle ja tuhota tämän ”aneemisen” gangsterijohtoisen valtion nopeasti. Tämä kauhukuva on nyt Putinin mielessä. Selkä seinää vasten sen torjumiseksi hänellä on kuitenkin mahtava ydinasearsenaali, jolla voisi tuhota koko maailman. Ydinaseiskun uhka kasvaa.

Ei sotarikollisen kanssa neuvotella. Hänet on saatava Haagin oikeusistuimen eteen. YK voisi esittää yleismaailmallisen rauhan vetoomuksen Venäjän kansalle: Pakotteet eivät lopu, ennen kuin Putin ja hänen regiiminsä on pidätetty ja luovutettu YK:n kansainväliselle tuomioistuimelle Haagiin. Veri verestä. Se toimisi samalla varoituksena muille diktaattoreille. Se olisi osoitus koko maailman yhteistahdosta rauhan ja yhteistyön puolesta.

Tämä onnistuisi, jos Venäjä ensin saataisiin erotettua määräajaksi rauhanjärjestöstä sen periaatteiden rikkojana ja eristettäisiin kansainvälisestä toiminnasta kunnes uusi demokraattinen hallitus on pystytetty. Silloin Putin ei voisi veto – oikeudellaan yhtenä miehenä kaataa koko järjestön päätöstä, niin kuin hän taannoin kumosi YK:n Palestiina-päätöksen. On täysin mieletöntä, että maailman rauhanjärjestön päätökset voi muutama valtio yksinään kaataa tuolla veto - pykälällä. Koska YK 1948 pystyi äänestyksellä luomaan tyhjästä Israelin valtion 2000 vuoden takaiselle paikalleen, luulisi Venäjän ulostamisen olevan toteutettavissa vain enemmistöpäätöksellä.

Veto-pykälä pitää järjestön ”kumileimasimena”, lähinnä kriisien keskustelufoorumina. Se on epädemokraattinen ja vanhentunut. Se laadittiin suursodan voittajien turvaksi. Järjestön rakenteet pitäisi uusia nykymaailman oloja vastaaviksi. Veto-oikeus on vain viidellä Turvallisuusneuvoston pysyvällä jäsenellä. Ensimmäisenä sitä käytti diktaattori Stalin 1946 ja Venäjä (NL) on tätä diplomaattista torpedoa käyttänyt ylivoimaisesti eniten. Se on eräänlaista diktatuuria.

Sivistysmaailmassa vallitsee status quo, historian luoma hyväksytty tasapaino. Euroopan valtiot eivät tavoittele menneitä. Ranska ei uneksi Kaarle Suuren suurvaltaa takaisin, eikä Ruotsi Suomea. Mongolipäällikkö Tsingis-kaani loi historian suurimman imperiumin 1200-luvulla. Se sisälsi Venäjän, Ukrainan, Kazakstanin, Mongolian ja muita itämaita ulottuen pitkälle Eurooppaan. Se säilyi kauemmin kuin Neuvostoliitto. Nykyisin Mongolia on 3 miljoonan asukkaan takapajula.

Matti Hurme

Vaasa