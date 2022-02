Maksuton aamupala oppilaille

Vaasan kaupunginvaltuusto käsitteli vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitetta maksuttoman aamupalan tarjoamisesta peruskouluissa. Aiheesta virisi aktiivinen keskustelu sekä valtuustossa että sosiaalisessa mediassa. Keskustelussa mielipiteet ovat jakaantuneet puolesta ja vastaan.

Itse haluaisin tarkastella asiaa useasta näkökulmasta. Kaupunginvaltuustossa toin esille mm. sen, että jo nyt monia asioita on siirtynyt koulujen kontolle. Eli yhä enenevässä määrin opetukseen käytettäväksi tarkoitettu aika kuluu muihin asioihin. Koulun päätehtävä on kasvattaa ja erityisesti opettaa. Nyt esitetty ilmainen aamupalatarjoilu on selkeästi sellainen asia, joka ei kuulu koulun järjestettäväksi.

Aamupalan järjestäminen kouluissa on erittäin haastavaa. Oppilaat tulevat aamulla kouluun eri aikoihin, jolloin pelkkä yksi aamupalakattaus ei riittäisi. Keittiöhenkilökunnan tehtäväksi tulee kiireessä hoitaa siis aamupalan valmistaminen, kattaus, tiskaus, ja siistiminen ennen lounasta, joka monessa koulussa alkaa jo kello 10:n jälkeen. Mikäli aamupala valmistetaan keskuskeittiössä, se vaatii oman kuljetuksen.

Aamupalan kustannuksista on todettu, että koululla tarjottuna kustannus on 1,06 e/oppilas/koulupäivä, joka sisältäisi puuron ja maidon. Jokainen voi helposti laskea mitkä ovat kulut lukuvuodessa (187 koulupäivää) esimerkiksi 400 oppilaalle. Tämän kustannuksen lisäksi, joka sisältää aamupalan ja sen valmistamisen, tulee vielä lisäksi valvontaan ja kuljetuksiin liittyvät kulut.

Esitetystä aamupalakustannuksesta voidaan tehdä selkeä johtopäätös, että maksuttoman aamupalan tarjoilu ei voi kaatua kotona valmistettuna taloudellisiin seikkoihin. Vastaava aamiainen tulee kotona tehtynä huomattavasti halvemmaksi.

Vaasassa on tällä hetkellä noin 1 100 kuljetuksessa olevaa perusopetuksen oppilasta. Kuljetusoppilaat kulkevat mm. linja-autoilla ja Teese Botnian koulutakseilla. Mikäli kuljetuksessa oleva oppilas ei halua osallistua koulun aamupalatarjoiluun, niin joutuuko hän tulemaan kouluun samalta alueelta kuljetettavien kanssa jo aiemmin niiden kanssa, jotka haluavat aamupalan? Vai pitääkö järjestää erilliskuljetus niille, jotka eivät aamupalaan osallistu? Tiedossa on muutenkin se tosiseikka, että kuljetusaikataulujen laatiminen ei ole helppoa ja aikataulut ovat tiukkoja. Ja tosiasiassa jo nyt osa huoltajista kritisoi sitä, että lasten koulupäivä pitenee merkittävästi kuljetusten vuoksi.

Annetaanko koulussa tarjottavan ilmaisen aamupalan myötä signaali perheille, että aamupalan valmistaminen kotona, joka on yksi arjen perustaidoista, olisi yhteiskunnan ja koulun tehtävä? Ja mikä merkitys tällä järjestelyllä olisi tulevaisuuden kannalta nuorille, kun he itse aikuistuvat ja perustavat perheitä? Yleisellä tasolla hyvänä ratkaisuna näkisin huoltajille suunnattua kannustamista ja ohjeistusta kotona tarjottavan aamupalan merkityksestä. Jo nyt opettajat puhuvat aamupalan merkityksestä oppilaiden huoltajien kanssa esimerkiksi arviointikeskusteluissa.

On todettava, että kuitenkin suurin osa oppilaista saa hyvän aamupalan kotona ja sen tärkeän hetken perheen kesken ennen koulupäivän alkua.

On totta, että joissakin perheissä ei ole joistakin syistä edellytyksiä huolehtia lastensa aamupalasta. Tällöin näille perheille tulee tarjota apua.

On tärkeää miettiä keinoja, joilla ilmaisen aamupalan saisi kohdennettua aidosti sitä tarvitseville perheille. Tämän kaltainen toiminta sekä opastus ja tuki tulee suunnata suoraan näihin koteihin. Tässä tukea tarvitsevien perheiden selvittelyssä ja löytämisessä voitaisiin hyödyntää yhteistyötä sosiaalihuollon ja oppilashuollon kesken.

Kai Luoma (kok.)

kaupunginvaltuutettu

rehtori

Vaasa