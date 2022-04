Maltti on valttia selonteon jälkeenkin

Eduskunnan puhemies Matti Vanhasen mukaan ”on ymmärrettävää, että kansalaisilla olisi tarve saada selkeitä päätöksiä nopeasti”. Hän edellyttää, että eri mielipiteiden tulee päästä esille ja käydään monipuolinen keskustelu, jossa kaikki näkökulmat huomioidaan. Tämä edellytys ei ole vanhentunut ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon julkistamisen jälkeenkään.

Natoon liittymisen puolesta vedotaan siihen, että hyökkäys yhtä jäsentä vastaan on hyökkäys kaikkia vastaan. Nato-jäsenenä Suomi saisi turvaa liittolaisiltaan, mutta joutuisi sitä myös muille antamaan. Tätä ei voi sivuuttaa sillä, että ”mikään pakko Suomen ei olisi osallistua kaikkiin mahdollisiin Nato-operaatioihin ja jokainen maa päättää osallistumisestaan itse.

Saisimme siis turvaa itse, mutta emme aina olisikaan valmiita muiden auttamiseen - ristiriitaista.

Käsillä olevassa ratkaisussa on oleellista, miten Suomi parhaiten välttää joutumasta sotiin tai monenlaisen painostuksen kohteeksi.

Nato viestii toistuvasti, että ovet ovat avoinna Suomelle ja myös Ruotsille, silti sieltä kuitenkaan ei sitouduta turvatakuisiin hakemuksen käsittelyn ajaksi, mikä voi kestää kuukausista jopa vuoteenkin. Tämä on se tärkein asia, jos hakemus jätettäisiin.

Lähiviikkojen aikana Euroopassa on ollut vaaleja, joissa on saatu huolestuttavia tuloksia. Esimerkiksi Unkarissa vaalit voitti pääministeri Orbanin puolue, joka voitonpuheessaan julisti Ukrainan presidentti Zelenskyin vastustajakseen! Unkari on EU:n ja Naton jäsenvaltio.