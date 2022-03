Malttia turvallisuuspolitiikan suunnasta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on sanonut, että Suomella on kaksi vaihtoehtoa turvata asemansa: Nato-jäsenyyden hakeminen tai puolustusyhteistyön syventäminen Yhdysvaltojen ja Ruotsin kanssa ja sillä haetaan joka tapauksessa Niinistön mukaan muutosta nykytilaan.

Venäjällä saattaa valta vaihtua aika piankin, jolloin edellytykset Venäjän ja lännen välillä neuvottelujen käynnistämiseen jännitteiden purkamiseksi paranevat ja on tarvetta välittäjään, joka ei kuulu Natoon.

Presidentti Niinistö on juuri sellainen henkilö, jolla on keskusteluyhteys ja arvostus kaikkiin tarvittaviin suuntiin. Suomen ja Ruotsin pysyminen Naton ulkopuolella on ainakin nyt vakautta ylläpitävää Pohjois-Euroopassa ja Itämeren alueella.

Diplomatialla voidaan estää hyökkäyssodan eskaloituminen maailmansodaksi.

Risto Kuivaniemi

Lappeenranta / Ilmajoki