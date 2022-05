Maskirovka on venäjän käsite naamioinnista ja peiteoperaatioista

Mahtoiko presidenttimme itsekään tietää, kuinka oikeaan osui monella tasolla sanoessaan että nyt on naamiot riisuttu. Koen helpotusta siitä, ettei poliitikkojemmekaan enää koskaan kannata langeta lipomisen itsepetokseen.

Ehkä nyt kaikki Suomessa ymmärtävät miten meidän nöyristelyllemme on naurettu Kremlin saunailloissa.

No, ehkä eivät ihan kaikki, sillä naapurin hyödyllisiksi idiooteiksi kutsuttujen kiintiötä eduskunnassa ei ole lakkautettu.

Kiitettävän nopeasti on kansanedustajien enemmistö onneksi tajunnut, että itänaapuria ei voi nöyryydellä tai kiltteydellä hurmata. Ei ole koskaan voinut, ja se naamio on nyt lopullisesti mennyttä.

On monia lausahduksia, jotka ovat taivaan totta:

1) Sotilaalliset tyhjiöt täyttyvät aina. Me sen tiedämme, mutta miten tieto saadaan Ahvenanmaalle? Hirveä älämölö nousee jo siitä, jos oma sota-alus leikkaa heidän vesialuettaan, mutta 150 henkilön vahvuinen Venäjän konsulaatti ei häiritse. Ei sittenkään, vaikka on tiedossa ettei heistä moni ole diplomaatti – itse asiassa siellä on speznaz-komppania.

2) Kun voimaa näyttää, sitä ei tarvitse käyttää. Talvisota (ja Ukrainan sota) olisi saatettu välttää, jos hyökkääjällä olisi ollut oikea tieto tahdosta ja kyvystä. Tämä ei tietenkään tarkoita uhoamista, vaan todellista kykyä. Onko se uskottavaa, on naapurin tiedettävä – sitä vartenhan meilläkin liikkuu vakoojia pilvin pimein.

3) Kilttiä ei palkita kovassa maailmassa. Meillä on naapuri, joka todistaa tätä asiaa vähän väliä.

Vielä uskottavasta puolustuksesta. Olen ennenkin sanonut, että ei ole merkitystä sillä uskommeko me, vaan uskooko naapuri. Tässäkin asiassa näyttävät naamiot pudonneen.

Meidän ikuinen hokemamme uskottavasta puolustuksesta luhistui yhdessä yössä. Eikö nopeasti ilman eri vääntöä luvatut 2–3 miljardia euroa lisää puolustukseen puhu puolestaan?

Voiko tämän sinänsä terveen reaktion ymmärtää muuten, kuin että oikeasti on vallinnut vähintään tuon suuruinen vaje kaikkina vuosikymmeninä, joina poliitikot ovat hokeneet ”uskottavaa” mantraa.

Kun nyt valehtelu itselle ja naapurille oli lopetettava, on jotenkin seesteinen olo. Kunpa vielä naapuriin saataisiin hallinto, joka arvostaa rehellisyyden kautta kehittyvää ystävyyttä. Mutta kuka väittää tuntevansa ikuisen valheen valtakunnan?

Kalle Lanamäki

Vaasa