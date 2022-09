Matias Mäkysen taikatemppu

Kansanedustaja Matias Mäkynen (sd.) kirjoitti 18.9. tässä lehdessä: ”Vihreä siirtymä ei ole syy hintojen nousulle, vaan hillitsee sitä. Kallis hiili ja turve palavat kattiloissa tänäkin vuonna.” Tuo saattaa kuulostaa äkkipäältä järkevältä ja loogiselta, mutta ei ole sitä vähimmässäkään määrin.

Mäkynen yrittää vapauttaa vihreän siirtymän syyllisyydestä kansanedustajille valitettavan tutulla taikatempulla eli jättämällä kertomatta tosiasiat.

Vihreän siirtymän syyllisyys ei katoa sillä, että vaietaan Mäkysen lailla siitä, mikä on vihreän siirtymän liikkeellepaneva voima. Se on päästökauppa, tuo vihreän ideologian silmänkääntötemppu.

Tämän energiakriisin vaietuin sana on juurikin päästökauppa eli sähkö- ja lämpövoimaloille langetettu automaattisesti nouseva EU-vero.

Mäkynen on ollut itse vielä lisäämässä turvevoimaloiden verotaakkaa korottamalla lisäksi kansallista veroa. Sitä voi jo kutsua typeryyden huipentumaksi.

EU:n keräämän päästökauppaveron rinnalla kansalliset verot ovat kuitenkin nappikauppaa.

Kun Mäkynen kirjoittaa kalliista hiilestä ja turpeesta, niin hän ”unohtaa” kertoa, että syynä on todella massiivinen EU-kassaan menevä päästövero. Sen seurauksena turve on jo ajettu alas ja Helsingissä on päätetty lopettaa viimeiset kaksi erittäin energiatehokasta kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantolaitosta. Tilalle tarjotaan ailahtelevaa tuulivoimaa, jonka tuotantoalhoja muut joutuvat täyttämään.

On aivan käsittämätöntä, että tällaisessa energiakriisissä Suomessa suljetaan lämpöä ja sähköä tehokkaasti ja (ilman päästöveroja) edullisesti tuottavia voimaloita. Sitä se maailman kunnianhimoisin ilmastotavoite teettää!

Turve on aivan oma tarinansa. Se on kotimainen polttoaine, kuivike ja kasvualusta, jota meillä riittäisi.

Se tuottaa samalla tavalla hiilidioksidia kuin biopolttoaineet, mutta eduskunta päätti arpaa vetämällä, että turve ei olekaan uusiutuva luonnonvara, kuten ruotsalainen turve on. Nyt koko turveteollisuus on poljettu suohon. Traagista!

Nopein tapa lievittää nykyistä energiakriisiä olisi puuttua sen kotoisaan aiheuttajaan eli ylikiihdytettyyn vihreään siirtymään.

Vihreää siirtymää vauhdittaa päästökauppa, jonka pistäminen hyllylle Ukrainan sodan ajaksi olisi lähes taianomainen, mutta toimiva ja realistinen keino pelastaa meidät tänä ja varsinkin ensi vuonna uhkaavalta energiakatastrofilta ja ihmisten henkilökohtaisilta konkursseilta.

Kalevi Kataja

Hyllykallio, Seinäjoki