Matkailumaakunta Etelä-Pohjanmaa

Ukrainan sota täyttää otsikot. Samaan aikaan meidän pitää kuitenkin pitää suomalaiset yritykset käynnissä, pakotteista huolimatta.

Nyt on keskisen Suomen talvilomaviikko. Monet eteläpohjalaiset ovat koronapandemian hieman helpotettua suunnanneet Lapin, Koillismaan ja Itä-Suomen talvilomakeskuksiin. Lumilla ja rinteillä on tunnelma varmastikin parhaimmillaan ja välillä on mukava istahtaa latu- tai rinnekahvilaan kuumalle kaffille ja munkille.

Etenkin Lapin kohteissa matkailuinfraa on kehitetty vuosikymmenten ajan. Palvelut ovat monipuolisia ja keskusten ympärille on syntynyt erilaisia yrityksiä palvelemaan kasvavia turistivirtoja halusipa turisti sitten shoppailla, lumikenkäillä, kylpeä tähtitaivaan alla, syödä hyvin tai ajella vaikka koiravaljakolla. Majoitus- ja ravintolakapasiteettia on kohteissa paljon eri hintaluokissa. Samoin lentoja, lentokenttäkuljetuksia, takseja ja muita liikkumisen palveluita on tarjolla monipuolisesti.

Etelä-Pohjanmaallakin on useita hyviä matkailukohteita, joista osa toimii kausiluonteisesti ja osa ympäri vuoden. Osa kohteistamme on jo saavuttanut valtakunnallisen tunnettuuden ja toimivat vetovoimaisina lomakohteina perheille ja osalla tunnettuuden rakentaminen vaatii vielä lisää markkinointia ja jalkatyötä.

Koronan helpottaessa pystytään toivottavasti jälleen järjestämään pari kesää tauolla olleita isompia musiikki- ja kulttuurifestivaaleja ja tapahtumia, mikä ilman muuta näkyy myös matkailu- ja palveluyritysten tulevaisuuden näkymien parantumisessa.

Muistan takavuosilta Keski-Suomesta idean, jossa alueen pienemmät matkailuyritykset verkostoituivat suurien ja vetovoimaisten kohteiden ympärille luoden matkailijoita parhaimmalla mahdollisella tavalla palvelevan tiheän verkoston. Tällä tavalla toimien ”koukkuun saatu” matkailija pystyy viettämään alueella mahdollisimman paljon aikaa, kokemaan paljon uusia juttuja ja pienet matkailuyritykset pääsevät yhteistyön kautta hyödyntämään isomman kohteen kävijävirtoja.

Vaikka tuosta Keski-Suomessa toteutetusta ideasta on aikaa, niin se on edelleen mielestäni hyvä ja toteuttamiskelpoinen juttu.

Kevään aikana ehdimme hyvin rakentaa yhteistyöverkostoja Etelä-Pohjanmaalla ja parantaa alueelle saapuvien matkailijoiden kokemaa palvelua ja pidentämään heidän viipymäänsä.

Omia nurkkia pitää tietenkin aina puolustaa, mutta matkailussa meidän pitää aina puhaltaa yhteiseen hiileen luodaksemme Etelä-Pohjanmaasta houkuttelevamman matkailualueen. Rakennetaan siis tiivis palveluverkko niin Ähtärin Eläinpuiston, Powerparkin, Tuurin Kyläkaupan, Kuortaneen Urheiluopiston, Seinäjoen Ideaparkin, Härmän Kylpylän kuin Provinssin, Tangomarkkinoiden, Vauhtiajojen, Vanhan Paukun Festivaalien kuin muidenkin hienojen kohteiden ja tapahtumien ympärille, eikä päästetä maksavia asiakkaita pois liian helposti.

Tomi Kohtanen

toimitusjohtaja

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari