Matkan varrelta Mäntyniemeen

Päivät kuluvat ja kylmä syksy on antanut ensimmäisen varoituksensa siitä, mitä tuleman pitää. Mutta monen poteron ilmatilassa on huomattavissa lievää kuumenemista.

Presidenttikandidaatit antavat nyt ensimmäisiä merkkejä siitä, että he ovat kiinnostuneita presidentin virasta. Monista ehdokkaista voi sanoa, että heillä saattaa hyvinkin olla kompetenssia hoitaa näitä vaativia tehtäviä, tässä vaativassa ajassa.

Onko koskaan aikaisemmin presidentinvaalien alla ollut tarjolla tällaista joukkoa päteviä henkilöitä presidentin virkaan?

Sauli Niinistön valtakausi on ollut pitkä. On ollut aikaa, joka on kypsyttänyt kandidaatteja pohtimaan asiaa. Yli taitaa nyt jäädä monia päteviä miehiä ja naisia. Marginaalit heidän välillään ovat pienet.

Esko Ahossa olisi ainesta. Voisiko hänen Venäjän kontaktinsa jo unohtaa?

Keskustassa presidentin virasta, intoa puhkuen on kiinnostunut myös Olli Rehn. Matti Vanhastakin kaipaillaan.

Vahvoja merkkejä aikeistaan on antanut myös Mika Aaltola. Hänen perhekuvansa loistavat jo Facebookissa. Kuviin on menty harkiten, yksityiskohdat huomioiden. Kelpo ehdokas hänkin.

SDP:n Eero Heinäluoman potrettikuvat vain paranevat ja Hakaniemen teltoilla on varmasti vipinää.

Mieleen kuitenkin nousee vahva naiskandidaatti, Jutta Urpilainen samasta puolueesta. Hänellä on takanaan pitkä taival politiikassa, ulkomaita myöten. Koskaan ei ole pahasta, jos ehdokkaalla on elämänkokemusta. Sitä totisesti tässä virassa ja vaikeassa ajassa tarvitaan.

Kokoomus ei ole ottanut yhteyttä harkitsemiinsa kandidaatteihin. Eiköhän asialle pian pitäisi tehdä jotakin ja lyödä kirjan kannet kiinni ja nimet kirjoihin?

Alexander Stubb viisaasti vaikenee. Yhdysvaltain Suomen suurlähettilään, Mikko Hautalan nimi on myös mainittu kokoomuksen ehdokkaana. Mitään pysyvää ei ole kuitenkaan sovittu.

Perussuomalaisen Timo Soinin ympäriltä kantautuu myös huhuja. Kerrotaan, että hän kunnon ravimiehenä heittäytyisi radalle kaikkien puolueiden mustaksi hevoseksi. Nämä jäänevät vain huhuiksi?

Vihreiden Pekka Haaviston pätevyys on tullut kaikille selväksi.

Tiukaksi menee matka Mäntyniemen tien varrella. Tätä kaikkea on niin mielenkiintoista seurata.

Katriina Risku-Vartiainen

Vantaa