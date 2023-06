Me olemme seinäjokelaisia

Ilmaisjakelulehdessä luki, että ”Roskakeräyksellä selvisi, että Seinäjoella asuu seinäjokisia”. Ja vielä varmuudeksi ”seinäjokinen hakataan kiveen”.

Vertaus on omituinen, sillä tuntemallamme käsitteellä ”kiveen hakattu” on tarkoitettu muuttumattomina pidettyjä totuuksia, kuten vaikkapa Raamatun kymmentä käskyä. Leikkimielisesti käsitettä käytetään sille uusia merkityksiä antaen radio-ohjelmassa, jossa esitellään menneen ajan tunnettuja henkilöitä, kiven alla olevia vainajia. Seinäjokelaisuus on elävää todellisuutta.

Ei ole ensimmäinen kerta, kun aletaan pähkäillä, pitäisikö käyttää muotoa seinäjokelainen vai seinäjokinen. Ei ole kovin monta vuotta siitä, kun asia viimeksi kaupunginkirjastolla järjestetyn leikkimielisen äänestyksen jälkeen suositeltiin, että käytämme vakiintunutta muotoa seinäjokelainen.

Jo silloin todettiin, että valtion kieliviranomainen pitää molempia muotoja oikeana, mutta suositeltavampana vakiintuneempaa muotoa.

Seinäjokelaisuus vakiintuneena muotona on selviö kaupungin historiateoksissa. Professori Aulis Jussi Alasen Seinäjoen historia I puhuu seinäjokelaisista. Saman vakiintuneen valinnan ovat tehneet Seinäjoen historia II:n kirjoittajat Annikki Kyttä ja Tenho Takalo.

Viimeksi asia vahvistettiin 2017 kaupunginhallituksen asettamassa historiatoimikunnassa, jonka tehtävänä on saada aikaan Seinäjoen kaupunkiaikainen historia. Aivan ensimmäisissä kokouksissa sovittiin, että noudatetaan vakiintunutta käytäntöä.

Sinänsä tärkeän roskakeräyksen yhteydessä järjestetty äänestys muistuttaa aprillipilaa. On siinä kuitenkin eräs vakavastikin otettava näkökulma: sivistyslaitosten eli kirjastojen roskapönttöihin äänestyslappunsa pudottaneet ovat olleet vakiintuneen muodon kannalla.

Oma muistikuvani seinäjokinen-muodon lisääntymisestä liittyy ajankohtaan, jolloin Jalasjärveltä Seinäjoelle muuttanut toimittaja perusti vieläkin ilmestyvän Seinäjokinen-nimisen ilmaisjakelulehden.

Ei olekaan ihme, että kaupallinen ilmaisjakelulehti hihkuu markettien roskapöntöistä löytynyttä kannustusta.

Kaupungin on syytä käyttää edelleen vakiintunutta muotoa seinäjokelainen, erityisesti virallisissa yhteyksissä.

Markus Aaltonen

salamyhkäisesti lakkautetun kaupungin nimistötoimikunnan puheenjohtaja 2005–2022

Seinäjoki