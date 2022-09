Me tarvitsemme metsää, metsä ei meitä kaipaa

Metsä puhuttaa. Se oli helppo huomata maanantaina 22.8. täydessä Draama-salissa, jossa Vaasan kaupunki piti keskustelutilaisuuden metsäsuunnitelmasta vuosille 2020–2030.

Suunnitelmaa vastaan esitetty arvostelu kiteytyy pääasiassa siinä esitettyihin virkistysalueilla tapahtuviin hakkuisiin asuinalueiden lähistöllä Öjbergetissä, Pilvilammella sekä Kuusisaaressa. On kuitenkin myös esitetty yleisluontoista arvostelua, joka liittyy biologisen monimuotoiseen säilyttämiseen ja metsiin hiilinieluina. Pidän molempia näkökantoja aiheellisina ja tärkeinä.

On selvä, että joillakin alueilla on tehtävä hakkuita yleisen turvallisuuden nimissä, esimerkiksi silloin kun on mahdollista, että puu katuu ihmisten, talojen tai sähkölinjojen päälle. Nämä paikat kaupungin ammattitaitoiset metsänhoitajat varmasti osaavat paikallistaa ja hoitaa.

Silti metsissä, joissa ihmisiä ei liiku samoissa määrin, tällaisia hakkuita ei ole pakko tehdä eikä kaatuneita puita ole pakko siivota pois. Lahopuiden puute onkin suurin syy 321 lajin uhanalaisuudelle.

Metsän kaataminen asuntojen tai teollisuuslaitosten rakentamisen vuoksi on toisinaan perusteltua, mutta vain jos sitä ennen tehdään perusteellinen ympäristövaikutusten arviointi. On kuitenkin oltava rehellinen sen suhteen, että toimenpiteet tehdään ihmisten, ei metsän hyvinvoinnin vuoksi.

Avohakkuut ovat esitetyn metsäsuunnitelman suurin ongelma. Tarkoitus on avohakata 332 hehtaaria kaupungin noin 3 800 metsähehtaarista kymmenen vuoden ajanjakson aikana.

Keskustelutilaisuuden aikana kaupungin metsäpäällikkö Timo Jousmäki huomautti, että näin suuria hakkuita kaupungin ei ole mahdollista toteuttaa, vaan tarkoitus on hakata metsää 3–5 hehtaarin vuosivauhdilla. Miksi laatia suunnitelma, jonka työmäärästä voidaan toteuttaa vain kymmenesosa?

Lisäksi Jousmäki vakuutti, että vaasalaisten ei tarvitse olla huolissaan siitä, että avohakkuita järjestettäisiin asuinalueiden läheisyydessä. Mutta suunnitelman karttaa katsoessaan huomaa, että avohakkuita on suunniteltu sinne tänne ympäri kaupunkia kuten myös useille virkistysalueille, eivätkä eri kaupunginosien asukkaat ole turhaan reagoineet asiaan.

Sekä virkistys- että monimuotoisuusnäkökulmasta avohakkuut ovat tuhoisia ja uhkaavat lukuisten lajien elinolosuhteita.

Avohakkuita perustellaan puunistutusten pitkällä tähtäimellä tuottamalla hiilinielulla. Tämä perustuu siihen, että hakkuista saatava puu käytetään niin, ettei niistä vapaudu hiilidioksidia. Lyhyellä tähtäimellä hakkuut aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä. Ilmastonmuutoksen kannalta äärimmäisen kriittisiä ovat lähivuosien hiilidioksidipäästöt.

Toivon, että Jousmäki ja muut asiaa valmistelleet ottaisivat huolestuneiden kansalaisten esittämän kritiikin sekä huolet tosissaan. Eritoten odotan, että he käyvät huolellisesti läpi useiden eri luontojärjestöjen yhteistyössä suunnitelmasta löytämät ongelmat.

Toivoisin, että suunnitelmaa muutetaan niin, että avohakkuita vähennetään, ja siellä missä metsänhoitotoimenpiteitä tarvitaan, niitä tehdään siinä määrin kuin mahdollista muin toimin, esimerkiksi jatkuvan kasvun mallin mukaan.

Metsä elää kyllä ilman meitä ihmisiäkin, mutta me ihmiset emme selviä ilman metsää.

Dan Bäckman (vas.)

Vaasa