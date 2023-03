Me tuemme Ilmajoen kunnanjohtajan päätöstä

Me ilmajokiset valtuutetut ja varavaltuutetut tuemme kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalaisen päätöstä toimia Ilmajoki Pride-tapahtuman suojelijana. Toivomme tapahtuman antavan osallistujilleen positiivisen kokemuksen ja tunteen siitä, että jokainen on hyväksytty sellaisena kuin on.

Kunnassamme ei ole tilaa minkäänlaiselle syrjinnälle, Ilmajoki kuuluu kaikille.

”Menestystarinat eivät synny sattumalta – ne tehdään yhdessä. Ilmajokinen lakeuden rauha syntyy syvistä juurista, tekemisen voimasta ja tervetulleeksi toivottavasta yhteisöstä.”

Tervetuloa Ilmajoelle!

Henna-Maija Pihlajaniemi (kok.)

Noora Seppä-Ritola (kok.)

Janne Niemelä (kok.)

Juha-Pekka Karvonen (kok.)

Juho Raumanni (kok.)

Lotta Iso-Tuisku (kesk.)

Heikki Koskimies (kesk.)

Eero-Pekka Hautamäki (kesk.)

Jukka Tietäväinen (kesk.)

Reetta Kananoja (kesk.)

Johanna Reinilä(sd.)

Riitta Kivimäki (sd.)

Marjut Huhtakangas (sd.)

Heidi Olli (vihr.)

Sari Yli-Pulli (vihr.)

Anu Autio (vihr.).