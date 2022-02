Kuinka on mahdollista, ettei yksikään bensan hinnan, rokotepakon, koronarajoitusten ja hallituksen kaatamisesta innostuneista ole nostanut kylttiä: Me vastustamme sotaa? Ehkä he seuraavat vain toistensa somepäivityksiä?

Itsekkäiden tarpeidemme ja halujemme sokaisemina meiltä jää näkemättä, että olemme juuri samassa tilanteessa kuin toisen maailmansodan kynnyksellä.

Ensin luodaan sekasorto. Sen jälkeen viholliskuva, joka on paha, sivistymätön ja uhkaava. Ja sitten, meidän kaikkien mielestä on oikein, että ”minun poikani, tyttäreni tappaa” tuon vihollisen.

Meitä kielletään ajattelemasta, että ”vihollisellakin”, on äiti, isä, vaimo ja lapsia... Mutta jos bensan hinta tästä vielä nousee...

Markku Laitinen

Pietarsaari