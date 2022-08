Media on vallan vahtikoira

Median tekniset mahdollisuudet vahtia vallankäyttäjiä ovat kehittyneet valtavasta. Mukaan on tullut myös niin sanottu sosiaalinen media älykännyköitten ja tietoverkon muodossa.

Eikä nyt riitä se, että ympäröi talonsa ja kesämökkinsä korkealla umpiaidalla. Ei tarvitse edes tikkaita päästäkseen vahtimaan vallankäyttäjää sen kotipihalla, sillä droonit kameroineen hoitavat sen.

Arvostettujen perinteisten medioitten ei tarvitse itse tehdä tätä likaista työtä. Sitä paitsi niitä kahlitsee laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä. Sen sijaan sosiaalista mediaa se ei näytä koskevan. Mediat voivatkin kiertää lakia ilmoittamalla tietolähteekseen sosiaalisen median.

Pääministeri Sanna Marinin tanssiesitys oli erinomainen aihe sosiaalisen median kaluttavaksi. Siihen osaavat kaikki sanoa mielipiteensä ja mielikuvitus saa aineksia paisuttaa asiaa. Media on armoton.

Heräsi kysymys, että tanssivatko presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio muuten kuin kerran vuodessa itsenäisyyspäivänä linnan juhlissa? Tanssitaanko ja tarjotaanko alkoholia heidän yksityisissä juhlissaan Kultarannassa lainkaan?

Ja onko tanssiminen lainkaan sopivaa, kun Ukrainassa soditaan? Ja vielä ukrainalaisten pakolaisten nähden.

Väistämättä herää kysymys, että kenen asialla tämä Sannaa vakoillut paparazzi oli. Pyrkyä Marinin paikalle on omassa ja etenkin muissa puolueissa. En kannata, että puolueet alkavat kaivelemaan vuoron perään toistensa kaappeja löytääkseen sieltä sellaisia luurankoja, jotka eivät kestä päivänvaloa. Sitä kutsutaan mutapainiksi.

Ja kannattaa ottaa huomioon sekin, että jos jotain lyödään kuvainnollisesti oikein olan takaa, niin hänelle alkaa ropista säälipisteitä. Ei tuo ihminen sentään niin paha ole, että hän tuollaisen kivityksen ansaitsee. Kristillistä anteeksiantoakin on vielä olemassa.

Bilettävä nuorempi väki samaistuu Sannaan. Ja eläkeläisetkin järjestävät tansseja. Tanssiminen on suosittua.

Se on tietysti selvää, ettei korkeaan asemaan hakeutuneeseen henkilöön sovelleta työaikalakia. Pitää olla aina käytettävissä. Presidenttejä, puolustusvoimien ylipäälliköitä, on kerrallaan vain yksi, mutta ministerien, myös pääministerin, osalta on sovittu sijaisuuksista, että kaikki voivat viettää vuorollaan kesälomansa, ellei poikkeusoloja ole julistettu.

Minulle on jäänyt epäselväksi, että mikä yhteys Marinin loman siirrolla ja kyseisillä juhlilla oikein oli. Juhlien ajalle hänelle ei ainakaan ollut määritetty tehtäviä.

Antaisin kuitenkin Sannan imagokonsultille neuvon, ettei tällainen julkinen kaksoiselämä ole hyväksi ainakaan poliittista uraa ajatellen. Valtakunnan johtaminen on vakava asia.

Markus E. Myllymäki

Vaasa