Merien suojelu sisämaasta päin

Laura Ala-Kokko ja Emma Kari (vihreät) jälleen kerran ansioikaasti hyökkäävät maatalouden kimppuun merien saastuttamisessa. Maatalouden on parannettava lannoitteen käyttöä ja puhuttiin talvipeitteisyydestä. Tässä kohtaa hoksottimet heräsivät. Siis talvipeitteisyys? Onko kyseessä kirjoitusvirhe? Maataloudella on ollut vuodesta 1995 lähtien viranomaisten laatima ympäristötukijärjestelmä, jos eivät kirjoittajat satu tietämään. Lähes kaikki viljelijät ovat sitoutuneet tuohon järjestelmään. Tämä järjestelmä on vähentänyt esimerkiksi fosforin käytön niin vähiin, että sitä ei ole saatavana kasvien käytöön riittävästi. Sadot kärsivät, koska fosfori on juuri se ravinne mitä tarvitaan jyväsadon tuotantoon. Eli ravinteitten käyttöä on rajoitettu viranomaisten vaatimusten mukaisesti.

Ja nyt arvoisat kirjoittajat, lannoitetta ensi satokaudella käytetään minimaalisesti, lannoitteen korkean hinnan johdosta. Seuraukset näkyvät viljan huonona laatuna. Ei ole hehtopainoa. Ja te saarnaatte tätä vanhaa virttä! Maatalous saastuttaa meret!

Kirjoittajat puhuvat merten lämpiämisestä ilmaston muutoksen johdosta. He unohtavat täysin Helsingin kaupungin lumen ajamisen Itämereen. Siellä menevät mukana vanhat puhelimet, tietokoneet, kodinkoneet, sähköpotkulaudat, ja muut vempeleet mereen! Ei haittaa, kun se menee mereen sieltä vihreän aatteen syntysijoilta. Mutta tutkijat ovat saaneet selville, että juuri noista muoveista syntyy mikromuovilauttoja. Mikromuovit heijastavat auringon valoa ja meren lämpötila nousee. Lienee selvää, että tämän lämpenemisen johdosta syntyy sinilevää. Arvoisat kirjoittajat, Ala-Kokko ja Kari, pitäisikö ensin katsoa omaan poveen ja sitten vasta syyttää muita.

Hyvät ystävät, me maanviljelijät haluamme vain tuottaa tuottaa ruokaa kansalaisille. Tehtävämme on viljellä ja varjella maata. Pyrkinyksenämme on aina ollut tehdä se mahdollisimman hyvin. Valitettavasti tämä näyttää unohtuneen monilla tahoilla yhteiskunnassa.

Maasta maa elää.

Heikki Peltola

maanviljelijä

Lapua