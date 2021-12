Metsä tarjoaa kuusikauppaa ja muutakin

Nuorena miehenä päätin hankkia lisäansioita joulukuusikaupalla, löytyihän raaka-ainekin omalta kotitilalta. Kävin ensin katsomassa Vaasan torilla, mikä on käypä hinta hyvälle kuuselle, jotta sain hinnoittelulle pohjaa.

Koska kotoa oli saatavissa käyttöön pakettiauto, jalostin liikeideaa niin, että lähdin kiertämään Vaasan asuntoalueita ovelta ovelle -kauppiaana.

Pakettiautoon mahtui kerralla noin parikymmentä kuusta. Kauppa kävi mukavasti, kun etsinnän jälkeen löysin sopivat alueet. Sesonkiaika oli lyhyt, noin puolitoista viikkoa. Myyntiaika piti rakentaa asiakasystävällisesti noin kello 16−20 väliselle ajalle, jotta väkeä oli kotona.

Vuosien aikana minulle vakiintui kanta-asiakaskunta. Terveisiä vaan kaikille, jotka sattuvat muistamaan. Kokemus opetti, että hyvä kuusi meni aina kaupaksi pyydettyyn hintaan, huonoa ei saanut eteenpäin alennusmyynnilläkään. Tuo aika oli hyvää markkinatalouden opettelua.

Kuluneen vuoden aikana on metsäpolitiikka puhuttanut sekä eduskunnassa että Euroopan kentillä.

Euroopan Unioni on esittänyt myös metsäalalle kestävän rahoituksen kriteerejä. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa edullista rahoitusta saisivat vain sellaiset teollisuusinvestoinnit, jotka ovat ympäristön kannalta kestäviä. Tässä niin sanotussa taksonomia-asetuksessa on yleisiä ympäristötavoitteita sekä uutta raportointivelvoitetta. Ilmastokriteerit päätettiin juuri äsken, niissä Suomi jäi hävinneiden joukkoon.

On valitettavaa, että Suomen kanta jäi epäselväksi hallituksen eripuraisuuden johdosta. Kaksi hallituspuoluetta, vihreät ja vasemmistoliitto nimittäin kannattavat taksonomian periaatteita.

EU:n jatkovalmistelussa on luonnoksia taksonomian seuraavasta vaiheesta eli niin sanotuista ympäristökriteereistä. Nyt hallituksen on panostettava viimein vahvaan ennakkovaikuttamiseen.

Kokoomuksen mielestä päätösvallan Suomen metsistä on pysyttävä suomalaisten käsissä. EU:n esittämä kriteeristö ei tunnista suomalaista metsätaloutta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi joulukuun alussa tätä näkökulmaa tukevan metsälinjauksensa. Kokoomus haluaa, että metsäsektorilla on mahdollisuus menestyä Suomessa jatkossakin. Uudistuvaan, kotimaiseen raaka-aineeseen perustuvaa teollisuutta tarvitaan, kun siirrymme kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa.

Suomalainen metsäpolitiikka on tuottanut tulosta ja elänyt ajassa. Metsiemme kasvu on kaksinkertaistunut kuluneen 50 vuoden aikana. Samanaikaisesti metsänomistajat ovat saaneet hyvää tuottoa metsilleen, metsäteollisuus on tuonut työtä ja tuloja koko maahan ja tärkeitä luontokohteita on suojeltu talousmetsien luonnonhoidon rinnalla.

Metsämme ovat säilyneet elinvoimaisina ja laajoilta metsätuhoilta on vältytty aktiivisen metsänhoidon ja kattavan metsäautotieverkoston ansiosta.

Metsäpolitiikkamme on ollut myös hyvää ilmastopolitiikkaa. Metsien hiilivaraston kasvu vastaa merkittävästä osasta Suomen vuotuisten kasvihuonepäästöjen sitomisesta.

Kokoomus haluaa nähdä metsiin perustuvan biotalouden kansainvälisesti menestyvänä toimialana, joka tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tuo hyvinvointia suomalaisiin kuntiin ja kotitalouksiin.

Suomalaiset metsät ovat vuosisatoja tarjonneet taloudellista hyvää, luontoelämyksiä ja virkistysmahdollisuuksia. Pidetään huolta metsistämme jatkossakin.

Hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta 2022!

Janne Sankelo

Kokoomuksen kansanedustaja Kauhavalta