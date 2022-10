Metsäpolitiikkaa ja EU-lainsäädäntöä

Euroopan komissio aikoo jatkaa maa- ja metsätalouden kurittamista. Julkisuudessa olleet tiedot ennallistamislainsäädäntöä koskevasta komission ehdotuksesta viittaavat siihen, että komission valmistelemalla lainsäädännöllä olisi merkittäviä vaikutuksia Suomen maa- ja metsätaloudelle. Komission ehdotuksessa Suomesta ollaan tekemässä pohjoista luontoreservaattia.

Asiasta keskustelivat A-studiossa ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr.) ja metsäteollisuuden toimitusjohtaja Paula Lehtomäki. Keskustelun kulun pystyi ennakkoon arvaamaan, sillä ministeri Ohisalo esiintyi ylimielisenä ja puolusti komission esitystä ja vähätteli ennallistamisasetuksen vaikutuksia Suomen talouteen. Komissio on arvioinut, että asetuksen vaikutus Suomen talouteen pienentäisi miljardilla kansantaloutta. Samanaikaisesti Suomi on nopeasti velkaantunut ja ensikin vuonna otamme uutta velkaa yli 8 miljardia.

Paula Lehtomäki kertoi todellisia faktoja, sillä Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Tärkeintä on, että metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 100 000 suomalaista ja vastaa noin 20 prosentista maamme tavaraviennistä. Mikäli ennallistamisasetus astuisi voimaan, sillä olisi tuhoisia vaikutuksia metsäteollisuuden tulevaisuuteen Suomessa. Haluan muistuttaa Vaasan vaalipiirin edustajille, että parasta aikaa Metsä Group selvittää mittavan kartonkitehtaan sijoittamista Kaskisiin.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) on viisaasti todennut, että hän pitää erittäin ongelmallisena Brysselin vähäistä metsäosaamista. Osassa Keski-Euroopan maista ei ole enää luonnonmetsiä, sillä ne on hakattu vuosisatojen aikana. Lisäksi osa suomalaisista mepeistä ja luontojärjestöistä levittää tietoisesti virheellistä tietoa Suomen metsäpolitiikasta. Erityisesti olen ihmetellyt Sirpa Pietikäisen (kok.) äänestyskäyttäytymistä Suomelle tärkeissä metsä-äänestyksissä, kun hän on äänestänyt Suomen etua vastaan.

Ministeri Kurvinen kertoi, että EU:n neljä metsäistä maata on perustanut yhteistyöryhmän puolustamaan kansallisen metsätalouden asemaa EU:ssa. Mukana ovat Suomi, Ruotsi, Itävalta ja Slovenia. Erittäin hyvä päätös, sillä kannattaa tehdä yhteistyötä niiden kanssa, jotka ymmärtävät asiaa, hyvä ministeri Kurvinen. Päätöstä tietenkin arvosteli ministeri Ohisalo.

Suomessa hoidetaan metsiä esimerkillisesti ja metsät kasvavat yli 108 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja siitä käytetään arvion mukaan noin 73 miljoonaa kuutiota eli Suomen metsillä menee hyvin.

Harry Wallin (sd.)

SDP:n maa- ja metsätaloustyöryhmän jäsen

Seinäjoki